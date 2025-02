¿Qué causó que un avión de Delta Air Lines se volcara mientras aterrizaba el lunes en el Aeropuerto Pearson de Toronto?

Las comunicaciones entre la torre y el piloto fueron normales durante la aproximación y no está claro qué salió tan mal cuando el avión aterrizó.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Qué sucedió

La Administración Federal de Aviación dijo que el vuelo 4819 de Delta Air Lines, que era operado por Endeavor Air y había viajado desde Minneapolis, se estrelló mientras aterrizaba en el aeropuerto alrededor de las 2:45 p.m. Había 80 personas a bordo en ese momento.

Peter Carlson, un pasajero que viajaba a Toronto para una conferencia de paramédicos, dijo que el aterrizaje fue "muy contundente".

“De repente, todo se puso de lado y, de repente, me quedé boca abajo, todavía atado”, dijo a CBC News.

Las autoridades canadienses tuvieron dos breves conferencias de prensa, pero no proporcionaron detalles sobre el accidente. Un video publicado en las redes sociales mostró las consecuencias: el Mitsubishi CRJ-900LR volcado, el fuselaje aparentemente intacto y los bomberos apagando lo que quedaba del fuego mientras los pasajeros salían y caminaban por la pista.

El avión se detuvo en la intersección de las pistas 23 y 15L, no muy lejos del comienzo de la pista.

Carlson dijo que cuando los pasajeros salieron del avión, soplaba nieve y “sentí que estaba pisando la tundra”.

“No me importaba el frío que hacía, no me importaba cuánto tenía que caminar, cuánto tiempo tenía que estar de pie; todos queríamos salir del avión”, dijo.

En total, 21 pasajeros fueron trasladados a hospitales de la zona, dijo Delta en un comunicado. Para el martes por la mañana, 19 habían sido dados de alta y dos permanecían hospitalizados.

“Nuestra prioridad más urgente sigue siendo cuidar de todos los clientes y miembros de la tripulación del Endeavor que estuvieron involucrados”, dijo el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, en un comunicado. “Haremos todo lo posible para apoyarlos a ellos y a sus familias en los próximos días, y sé que los corazones, pensamientos y oraciones de toda la comunidad de Delta están con ellos. Estamos agradecidos por todos los socorristas y equipos médicos que los han estado cuidando”.

El personal de emergencia llegó al avión en pocos minutos y Aitken dijo que la respuesta “se desarrolló según lo planeado”. Agregó que “la pista estaba seca y no había condiciones de viento cruzado”.

Según el aeropuerto, se emitió una orden de parada en tierra inmediatamente después del accidente y se cancelaron todas las salidas y llegadas. Los vuelos se reanudaron más tarde a las 5 p.m.

Delta canceló todos sus vuelos hacia y desde Toronto Pearson el lunes por la noche y emitió una exención de viaje a los clientes afectados.

La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá estará a cargo de la investigación, según la FAA. La TSB, en una publicación en X, dijo que estaba desplegando un equipo de investigadores y que "recopilará información y evaluará el suceso".

¿Por qué volcó el avión?

Si bien no estaba claro de inmediato si las condiciones del tiempo jugaron un papel, el incidente ocurrió en medio de nevadas continuas en la región y sigue a tormentas invernales consecutivas.

El lunes, Pearson estaba experimentando nieve y vientos de 32 mph, con ráfagas de hasta 40 mph, según el Servicio Meteorológico de Canadá. La temperatura era de aproximadamente 16.5 grados Fahrenheit.

El vuelo de Delta recibió autorización para aterrizar aproximadamente a las 2:10 p.m. Las grabaciones de audio muestran que la torre de control advirtió a los pilotos de un posible “golpe” en el flujo de aire durante la aproximación.

“Me suena como un controlador que intenta ayudar, queriendo decir que el viento te va a dar un descenso accidentado, que vas a estar subiendo y bajando a lo largo de la trayectoria de planeo”, dijo John Cox, director ejecutivo de la firma de consultoría de seguridad de aviación Safety Operating Systems en St. Petersburg, Florida.

“Así que había viento. Pero los aviones están diseñados y certificados para manejar eso”, dijo Cox. “Los pilotos están capacitados y tienen experiencia para manejar eso”.

Cox, quien voló para U.S. Air durante 25 años y ha trabajado en investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, dijo que el avión CRJ-900 es un avión probado que ha estado en servicio durante décadas y hace un buen trabajo al manejar las inclemencias del tiempo.

Dijo que es inusual que un avión termine volcado.

“Hemos visto un par de casos de despegues en los que los aviones terminaron invertidos, pero es bastante raro”, dijo Cox.

Entre las preguntas que necesitan respuesta, dijo Cox, está por qué al avión estrellado le faltaba el ala derecha.

“Si le falta un ala, tendrá tendencia a volcarse”, dijo. “Esas serán preguntas centrales sobre qué sucedió con el ala, la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina. Se encontrarán, si no hoy, mañana, y la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá las leerá y comprenderá muy bien lo que realmente ocurrió aquí”.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo en un comunicado que la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá encabezará la investigación y proporcionará actualizaciones. La NTSB de Estados Unidos dijo que estaba enviando un equipo para ayudar en la investigación canadiense.

Endeavor Air, con sede en Minneapolis, es una subsidiaria de Delta Air Lines y el mayor operador mundial de aviones CRJ-900. La aerolínea opera 130 jets regionales en 700 vuelos diarios a más de 126 ciudades en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, según el sitio web de la compañía.

El CRJ-900, un popular jet regional, fue desarrollado por la compañía aeroespacial canadiense Bombardier. Pertenece a la misma familia de aviones que el CRJ-700, el tipo de avión involucrado en la colisión en el aire cerca del Aeropuerto Nacional Reagan el 29 de enero.

Otros incidentes de aviación

El accidente sigue a una serie de desastres de aviación y situaciones de riesgo que han provocado preocupaciones sobre los vuelos.

El 29 de enero, un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero del Ejército se estrellaron cerca de Washington, D.C., en el accidente aéreo más mortal en Estados Unidos desde el 12 de noviembre de 2001. Dos días después, un avión de transporte médico se estrelló poco después de despegar en Filadelfia, matando a una paciente infantil, a su madre y a otras cuatro personas que iban a bordo. También murió una persona que se encontraba en un vehículo en tierra.

Poco después, un vuelo de cercanías se estrelló en el hielo marino de Alaska, matando a las 10 personas que iban a bordo.

The Associated Press contribuyó con este reporte.

