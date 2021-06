Ultranacionalista y exaliado de Netanyahu: quién es Bennett, el nuevo primer ministro de Israel

JERUSALÉN - Naftali Bennett, quien juró el domingo como nuevo primer ministro de Israel, encarna muchas de las contradicciones que definen a la nación de 73 años.

Es un judío religioso que ganó millones en el sector de alta tecnología, en su mayoría secular; un campeón del movimiento de asentamientos que vive en un suburbio de Tel Aviv; un exaliado de Benjamin Netanyahu que se ha asociado con partidos de centro y de izquierda para poner fin a su mandato de 12 años.

Su partido ultranacionalista Yamina ganó solo siete escaños en la Knesset de 120 miembros en las elecciones de marzo, la cuarta votación de este tipo en dos años. Pero al negarse a comprometerse con Netanyahu o sus oponentes, Bennett se posicionó como hacedor de reyes.

Incluso después de que un miembro de su partido nacionalista religioso lo abandonó para protestar por el nuevo acuerdo de coalición, terminó con la corona.

Aquí hay un vistazo al próximo líder de Israel:

UN ULTRANACIONALISTA CON UNA COALICIÓN MODERADA

Bennett se ha posicionado durante mucho tiempo a la derecha de Netanyahu. Pero se verá severamente limitado por su difícil coalición, que tiene solo una estrecha mayoría en el parlamento e incluye partidos de derecha, izquierda y centro.

Se opone a la independencia palestina y apoya firmemente los asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania y Jerusalén oriental, que los palestinos y gran parte de la comunidad internacional ven como un gran obstáculo para la paz.

Bennett criticó ferozmente a Netanyahu después de que el primer ministro accediera a retrasar la construcción de asentamientos bajo la presión del presidente Barack Obama, quien intentó y fracasó en revivir el proceso de paz al principio de su primer mandato.

La decisión llegó tras varios días de presión de parte de Estados Unidos y de organizaciones internacionales.

Se desempeñó brevemente como jefe del consejo de colonos de Cisjordania, Yesha, antes de ingresar a la Knesset en 2013. Bennett luego se desempeñó como ministro del gabinete de asuntos de la diáspora, educación y defensa en varios gobiernos liderados por Netanyahu.

"Es un líder de derecha, una línea dura de la seguridad, pero al mismo tiempo muy pragmático", dijo Yohanan Plesner, director del Instituto de Democracia de Israel, que conoce a Bennett desde hace décadas y ha servido con él en el ejército.

Espera que Bennett se relacione con otras facciones para encontrar un "denominador común" mientras busca apoyo y legitimidad como líder nacional.

Más de 6.5 millones de israelíes estaban llamados a votar el martes en las cuartas elecciones que celebra Israel en menos de dos años.

RIVALIDAD CON NETANYAHU

El padre de cuatro hijos de 49 años comparte el enfoque agresivo de Netanyahu sobre el conflicto de Oriente Medio, pero los dos han tenido relaciones tensas a lo largo de los años.

Bennett se desempeñó como jefe de gabinete de Netanyahu durante dos años, pero se separaron después de una misteriosa disputa que los medios israelíes vincularon con la esposa de Netanyahu, Sara, quien ejerce una gran influencia sobre el círculo íntimo de su esposo.

Bennett hizo campaña como un incondicional de la derecha antes de las elecciones de marzo y firmó un compromiso en la televisión nacional diciendo que nunca permitiría que Yair Lapid, un centrista y principal rival de Netanyahu, se convirtiera en primer ministro.

Pero cuando quedó claro que Netanyahu no podía formar una coalición gobernante, eso fue exactamente lo que hizo Bennett, accediendo a servir como primer ministro durante dos años antes de entregar el poder a Lapid, el arquitecto de la nueva coalición.

Los partidarios de Netanyahu han calificado a Bennett de traidor, diciendo que defraudó a los votantes. Bennett ha defendido su decisión como una medida pragmática destinada a unificar el país y evitar una quinta vuelta electoral.

UN CAMBIO GENERACIONAL

Bennett, padre de cuatro hijos y judío ortodoxo moderno, será el primer primer ministro de Israel que use regularmente una kippa, la gorra que usan los judíos practicantes. Vive en el exclusivo suburbio de Tel Aviv de Raanana, en lugar de los asentamientos que defiende.

Bennett comenzó su vida en Haifa con sus padres nacidos en Estados Unidos, luego rebotó con su familia entre América del Norte e Israel, el servicio militar, la escuela de leyes y el sector privado. En todo momento, ha sido calificado como una persona que es a la vez moderna, religiosa y nacionalista.

Después de servir en la unidad de comando de élite Sayeret Matkal, Bennett fue a la facultad de derecho en la Universidad Hebrea. En 1999, cofundó Cyota, una empresa de software antifraude que se vendió en 2005 a RSA Security, con sede en Estados Unidos, por $145 millones.

Bennett ha dicho que la amarga experiencia de la guerra de 2006 de Israel contra el grupo militante libanés Hezbollah lo llevó a la política. La guerra de un mes terminó de manera inconclusa, y el liderazgo militar y político de Israel en ese momento fue ampliamente criticado por arruinar la campaña.

Bennett representa una tercera generación de líderes israelíes, después de los fundadores del estado y la generación de Netanyahu, que alcanzó la mayoría de edad durante los tensos primeros años del país, marcados por repetidas guerras con los estados árabes.

"Él es Israel 3.0", escribió Anshel Pfeffer, columnista del periódico israelí Haaretz, de tendencia izquierdista, en un perfil reciente de Bennett.

“Un nacionalista judío pero no realmente dogmático. Un poco religioso, pero ciertamente no devoto. Un militar que prefiere las comodidades de la vida urbana civil y un empresario de alta tecnología que no busca ganar más millones. Un partidario de la Gran Tierra de Israel pero no un colono. Y puede que tampoco sea un político de toda la vida", agregó.