Abel Nazario logra endosos para candidatura independiente

El senador por acumulación, Abel Nazario Quiñones, quien radicó su candidatura independiente a la cámara alta, superó este lunes la cantidad de endosos requerida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para entrar a la papeleta legislativa para los comicios del 2020.

“Hemos completado la cantidad establecida y sobrepasamos el 100% de los endosos. Lo que comenzó como un proceso de cumplimiento de endosos se convirtió en un movimiento de pueblo” expresó Nazario al detallar que “cientos de personas de todo Puerto Rico continúan comunicándose conmigo y con nuestro equipo de trabajo para poder endosar nuestra candidatura”.

“Desde cada posición que he ocupado le he dado voz a los que no son escuchados. La base del PNP y amigos de otros partidos creen en nuestra obra de justicia social y así lo demuestran con su voto en cada elección y en cada proceso que he participado” añadió en comunicación escrita.

El senador expresó “que el mundo está cambiando, la gente ha aprendido a votar con su conciencia y estas elecciones serán una gran lección para la clase política del país”. Por escrito, adelantó que realizará una campaña masiva de educación en cada municipio sobre cómo ejercer el voto por su candidatura independiente al Senado en la papeleta legislativa.

Nazario, quien actualmente es senador, ha militado en el Partido Nuevo Progresista por los pasados 35 años, siendo presidente de la Organización de la Juventud Progresista, presidente municipal de Yauco, alcalde de Yauco, subsecretario general del PNP y vicepresidente estatal de la colectividad.