Carlos Díaz se reserva postura sobre Víctor Ramos hasta su vista de confirmación

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el cardiólogo Carlos Díaz Vélez, reaccionó este jueves a las expresiones de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre la nominación del doctor Víctor Ramos como secretario del Departamento de Salud, al afirmar que su postura será expresada en el proceso de confirmación ante el Senado.

“Sobre este colega hace mucho tiempo que me he abstenido de hablar, pues disciplinadamente estoy esperando al proceso de confirmación para contestar allí lo que se me pregunte e informar lo que sea necesario, todo ello conforme a una decisión unánime de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos Cirujanos”, expresó Díaz Vélez en declaraciones escritas.

El cardiólogo señaló que el Colegio determinó el pasado 8 de enero no emitir comentarios en los medios de comunicación sobre la nominación de Ramos, pero aseguró que en caso de ser citado a las vistas de la Comisión de Nombramientos, está preparado para responder a cualquier interrogante sobre las ejecutorias del nominado durante su presidencia en la organización.

"Estuve en contra de la Junta y de PROMESA", recordó.

“No voy a adelantar detalles de los hechos y datos que quizás la gobernadora no tuvo a la mano a la hora de nominarlo como secretario de Salud. Los médicos nos basamos en la ciencia, en los datos y el conocimiento para hacer diagnósticos y tomar decisiones objetivas. Aquí no hay controversias personales ni mucho menos agendas políticas, aquí lo que hay es un expediente ancho, donde se documentan actuaciones y omisiones, muy ilustrativas del carácter y de las habilidades del nominado”, sostuvo Díaz Vélez.

El presidente del Colegio enfatizó que los senadores y el pueblo podrán examinar la información y llegar a sus propias conclusiones sobre la idoneidad de Ramos para liderar el Departamento de Salud.

GOBERNADORA LO ATRIBUYE A "DISPUTA POLÍTICA"

La gobernadora Jenniffer González, había admitido el miércoles que Ramos enfrenta problemas para que se de su confirmación, en parte, por disputas con Díaz.

"El presidente del Colegio de Médicos en su batalla, como el que corrieron en contra en una primaria interna del Colegio de Médicos, tiene una disputa personal con el secretario de Salud, una disputa política y las insinuaciones llevan a que se evalúen, pero yo creo que todo eso se va a clarificar con el nominado que tenga la oportunidad de contestar", aseguró González.

"La gente puede hacer las imputaciones que quieran, pero eso no debe permitir que se manchen reputaciones. Nosotros hicimos una evaluación federal sobre estos nominados, así que todos están en ley, así que en su momento se atenderá", finalizó.