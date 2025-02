Gobernadora niega haber solicitado salida del presidente de la UPR

La gobernadora, Jenniffer González Colón, negó el miércoles haber intervenido en la renuncia del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado, y aseguró que no ha habido ningún tipo de gestión desde su administración para propiciar su salida.

“Nosotros no hemos hecho absolutamente ninguna reunión con la Universidad de Puerto Rico o la Junta. Aquí no hay intervención de ningún tipo del gobierno, ni de esta servidora ni del secretario de la Gobernación con la UPR. Ahora, a raíz de esto, sí voy a pedir reuniones, pero eso no es correcto”, expresó González.

La mandataria señaló que la Junta de Síndicos debe evaluar candidatos para la presidencia de la UPR y enfatizó en la necesidad de un cambio en la visión institucional. “Debe haber otra figura en la mesa para esa evaluación, personas que estén ejerciendo en otras universidades y que podamos atraer a la UPR. Tiene que haber un cambio en la visión, darle un nuevo enfoque. La Universidad de Puerto Rico fue un ente de desarrollo económico hace 50 o 60 años y debemos retomar ese papel”, sostuvo.

En su carta de renuncia, Ferrao advierte de tiempos difíciles.

González también reiteró su propuesta de ampliar la oferta académica de la UPR hacia áreas técnicas y vocacionales para generar nuevos fondos para la institución. “La Universidad debe ampliar su programa a fase técnica y vocacional, lo que le permitiría acceder a fondos adicionales. Esto es parte de nuestras propuestas y, ante la salida del presidente Ferrao, nos da la oportunidad de discutirlo con quienes tomarán la decisión sobre el futuro de la UPR”, añadió.

El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, presentó su carta de renuncia el lunes ante el presidente de la Junta de Gobierno de la institución, Ricardo Dalmau. Su dimisión será efectiva el 15 de febrero de 2025.

Junto a Carlos Díaz Olivo analiza la renuncia del presidente de la UPR, Luis Ferrao.

“Ante los impactos fiscales y las medidas draconianas que se avecinan, me resulta inaceptable continuar en funciones si ello implica negarnos a un proceso de evaluación formativa que atienda la sostenibilidad de la UPR. No estoy dispuesto a comprometer los valores fundamentales de nuestra institución ni liderar una administración que se vea forzada a tomar decisiones que atenten contra su estabilidad y misión educativa”, expresó Ferrao.

El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau, indicó que la renuncia fue aceptada y que en los próximos días se anunciará un presidente interino. “Desde este momento, la Junta será un atento facilitador para que se lleve a cabo una transición ordenada. En o antes del 15 de febrero se anunciará a la persona que asumirá interinamente las riendas de la UPR”, concluyó Dalmau.