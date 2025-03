Gobernadora no retirará nombramiento de Víctor Ramos para Salud

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el lunes que no retirará el nombramiento de Víctor Ramos como secretario de Salud, según le solicitó el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, debido a las controversias que lo rodean por un fallido plan de salud cuando Ramos presidía el Colegio de Médicos Cirujanos.

González criticó a Hernández, señalando que “quebró el municipio de Villalba”, por lo que no tomaría en cuenta su solicitud.

Además, minimizó las imputaciones de malversación de $1.4 millones en fondos recaudados por médicos para la creación del plan de salud, y sostuvo que el actual presidente del colegio, Carlos Díaz, "tiene una vendetta" contra el designado secretario de Salud.

Asegura que cuenta con evidencia sobre la malversación de $1.4 millones destinados al desarrollo del Plan Médico CMC Care LLC.

"Esto es peor que una novela de Corín Tellado, lo único que es en capítulos cortos. Este señor presidente del Colegio de Médicos tiene una vendetta personal contra el secretario de salud que viene de cuando aspiraron o se enfrentaron en unas primarias en el Colegio de Médicos, y esa venta viene desde entonces", señaló la gobernadora.

"Todo es conocido que esta persona fue candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular y me parece que su frustración política lo lleva a atacar a un funcionario que ha sido efectivo en el manejo de la salud de Puerto Rico", agregó.

Por otro lado, el extesorero del colegio, Roberto Pérez, sostuvo en entrevista con Radio Isla 1320AM que el dinero que se recaudó se gastó en el desarrollo del plan de salud.

En relación con otras designaciones pendientes, la mandataria aseguró que no cuenta con un "plan B" en caso de que el Senado no apruebe a los nominados, en particular a la secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, cuya confirmación sigue en espera.

Denuncia al ahora nominado secretario de Salud por el fallido plan médico.