A 16 años de la histórica victoria frente a Estados Unidos en Atenas 2004

Feliz Aniversario a todos mis compañeros de equipo del 2004 al igual que a nuestro cuerpo técnico. Yo se que para muchos esta victoria no tiene razón de celebración ya que no llegamos a nuestro objetivo final que fue ganar una medalla. Pero se que para muchos nuestro desempeño aquella tarde en Atenas marcó sus vidas de la misma manera que marcó la de nosotros. Gracias a todos por celebrar junto a nosotros cada 15 de Agosto del año que SEA!!! ❤️🇵🇷💪🏼 🎥 @yosoymolusco