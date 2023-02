A prisión Sixto George tras ser hallado culpable de todos los cargos

El productor Sixto Díaz Colón, conocido como Sixto George, fue ingresado a prisión este viernes luego de ser encontrado culpable -de manera unánime- en todos los cargos: intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia.

El juez Francisco Besosa ordenó que el productor fuera encarcelado de inmediato hasta la vista de sentencia, que fue señalada para 5 de mayo, a las 9:00 a.m. "No es capaz de seguir instrucciones", dijo Besosa a la defensa luego de que pidieran que el productor fuera dejado en libertad hasta el 5 de mayo.

Al momento de ser esposado en sala por los alguaciles del tribunal, Díaz Colón aseguró "esto es un caso fabricado".

A su salida del Tribunal Federal, en el Viejo San Juan, el abogado de defensa, Rafael Castro Lang, adelantó que apelará la determinación. El licenciado opinó que la descarga de Díaz Colón afectó el veredicto del jurado.

“Yo pensaba que él iba a salir 'no culpable' en todos los cargos, porque ahí no probaron los elementos del delito y obviamente esta decisión se va a apelar, porque hubo muchos errores que ocurrieron en el caso, instrucciones que no se dieron, prueba que no me dejaron pasar”, expresó Castro Lang.

“Las expresiones de ayer, ¿usted cree que le afectaron?”, se le preguntó.

“Por supuesto que sí”, contestó.

El jueves, el productor arremetió contra las autoridades federales, periodistas e incluso, Besosa, a quien llamó un "niño de kínder". Video: Sixto George lanza fuerte descarga contra federales, a quienes llama "Tontos y puercos".

El testigo estrella de la fiscalía, Anthony Maceira acudió el viernes a las redes sociales para reaccionar al veredicto. "“No me alegro ni celebro el mal de nadie”, indicó a la vez que dice respetar a la justicia por la decisión. Mira aquí sus expresiones.

REPASA EL MINUTO A MINUTO:

El grupo de siete mujeres y cinco hombres comenzó a deliberar el jueves, pero a eso de las 5:30 p.m. solicitó recesar los trabajos hasta las 9:00 a.m. de este viernes.

Durante la mañana del jueves, la fiscalía y la defensa presentaron sus argumentaciones finales.

EL OCTAVO DÍA DE JUICIO

El abogado de defensa dijo no estar complacido con las instrucciones que recibieron los cinco hombres y siete mujeres.

"Las instrucciones tardaron tanto que el juez no quería dividir la argumentación entre un día y otro", indicó el miércoles el licenciado Rafael Castro Lang, abogado de defensa. Más temprano, el juez Francisco Besosa había denegado a Castro Lang su petición de aplazar las argumentaciones ya que enfrenta problemas con su voz.

"Yo pedí suspensión por mi voz, y el juez me negó mi petición. Todo depende de cuándo se decidan las objeciones a las instrucciones. Si las objeciones tardan mucho, el juez dijo que no iba a dividir argumentaciones", explicó el licencia a preguntas de la prensa.

El martes, Besosa declaró "no ha lugar" la moción de absolución perentoria que presentó el licenciado Rafael Castro Lang -abogado de defensa del productor- por lo que de inmediato sometió su caso sin presentar testigos. Esto significa que el Díaz Colón no testificará.

Castro Lang reveló que había solicitado una orden -la cual fue aprobada- para que el ex gobernador Ricardo Rosselló tuviese que testificar en el caso.

"Lo estaban buscando y no lo encontraron", dijo el abogado.

La defensa determinó no presentar testigos, por lo que mañana el jurado escuchará los argumentos finales.

Contrario a lo esperado, no sentó a testificar a Raulie Maldonado, quien dice estar preparado "para decir la verdad".

La fiscalía federal sometió el lunes su caso contra el productor, sin sentar como testigo al hombre más mencionado durante el juicio: Raúl “Raulie” Maldonado.

El hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, acudió a las redes sociales para asegurar que "estaba preparado para decir la verdad" y advirtió de publicar evidencia en su poder.

"Yo estaba preparado para decir la verdad. No me hacía falta tres aparatos de grabación para decir la verdad. Que publiquen la grabación y van a ver la diferencia entre saber que te están grabando y contestar con la verdad. Veo los testimonios y veo las mentiras que dicen. Tengo la evidencia y cuando sea apropiado saldrá", publicó en su cuenta de Facebook.

Más temprano, la defensa intentó sin éxito presentar en sala un audio de una presunta llamada telefónica entre el productor y Maldonado hijo.

“A mi pensar, no hay caso. Yo no sé cómo ellos pretenden probar una extorsión, sin sentar a Raulie”, dijo el licenciado Lang.

“No hubo factura”, aseguró la testigo.

En el cuarto día de juicio, el exfuncionario fue contrainterrogado. Además, se sentó a testificar el Secretario de Hacienda, Francisco Parés.

Tras escuchar el testimonio de Anthony Maceira, así como las grabaciones, el acusado aseguró que no cometió el delito y calificó la conversación como "imprudente".

El ex secretario de Asuntos Públicos declara contra el productor. En sala, fiscales también alertaron sobre la publicación de audios.