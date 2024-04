A punta de armas largas: ganga comete carjacking a mujer en Dorado

Una mujer fue víctima de carjacking en la noche del sábado en la calle Kennedy del Barrio Mameyal, en Dorado.

Se trata de la creadora de contenido Xiomara Calderón Santiago, quien indicó a la Policía que tres individuos mediante amenaza e intimidación portando armas largas, la despojaron de una guagua Hyundai Tucson, color gris del año 2017 con la tablilla IVH-996 y un teléfono celular marca iPhone.

Los asaltantes, se marcharon del lugar sin ocasionar daño físico a la perjudicada.

"A punta de tres armas largas, en mi cara, tres tipos me bajaron de la guagua y se la llevaron con todas mis cosas. No hay explicación de cómo me sentí en esos segundos y por lo que vivimos diario, podía haber sido el titular de hoy en todos lados, pero estoy aquí escribiéndoles", expresó en sus redes sociales.

Según Calderón Santiago, las autoridades le revelaron que es una ganga de Morovis que se dedica al robo de autos.