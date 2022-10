A un mes de Fiona: cientos de familias en Peñuelas siguen sin luz

El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, informó este miércoles que a un mes del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, cientos de familias en su municipio continúan sin el servicio de energía eléctrica.

González dijo que se comunicó con personal de LUMA Energy, quienes presuntamente le indicaron que "la situación de emergencia ya básicamente ha pasado a un segundo plano".

“La realidad es que cuando hacemos la visita y estamos en la calle, todavía vemos que hay postes y líneas en el suelo. Esto se hubiese podido evitar si se hubiese cumplido con un acuerdo que firmamos LUMA y el municipio de Peñuelas, pero que luego ellos rechazaron porque firmaron sin leer, y todo se trataba de adelantar el trabajo para evitar estas situaciones”, indicó González en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Aseguran que reparaciones toman más tiempo porque se dedican a solucionar viejos problemas.

“Lo peor es que ayer [martes] cuando me comuniqué con el personal de LUMA, como me comunico todos los días, me indican que la situación de emergencia ya básicamente ha pasado un segundo plano. Que, aunque su equipo de trabajo para atender la emergencia continúa trabajando, que ahora están atendiendo las situaciones como si no hubiese pasado ningún huracán", alegó.

El alcalde reiteró su llamado al gobernador Pedro Pierluisi, de que se le de mayor atención a los pueblos en la montaña.

A las 9:35am, el portal de LUMA Energy indicaba que 92.7% de los abonados contaban con el servicio eléctrico.

Pierluisi llegó a la comunidad junto a un grupo que llevaba suministros.