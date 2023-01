A vista con antelación a juicio el exalcade de Guaynabo, Ángel Pérez

El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, tendrá este jueves una vista con antelación a juicio por el caso de corrupción pública que enfrenta. Según se informó, será de manera virtual y se espera que comience a las 11:00 a.m.

El pasado lunes, Pérez Otero solicitó al Tribunal Federal en San Juan, la desestimación de los cargos en su contra. La moción de su abogado, el licenciado Osvaldo Carlo Linares, sugiere que los imágenes que muestran al exalcalde aceptando unos alegados pagos, no se trataban de sobornos, sino de contribuciones a su campaña política.

"Desde el punto de vista de la ley de Puerto Rico, es un donativo que está sujeto a lo que es la Ley Electoral. Si fue reportado o no [al contralor electoral] no puedo discutirla porque no se ha hecho pública todavía, y forma parte de cosas que no podemos discutir. Pero de última instancia, realmente aquí de lo que trata este caso es si ese donativo, fue un donativo político, y su fue un donativo político, constituye o no soborno", dijo Carlo Linares en el segmento Entérate con Milly Méndez de Día a Día.

En noviembre, Pérez Otero volvió a rechazar una oferta de la fiscalía federal para llegar a un acuerdo en el caso.

El fiscal federal Scott Anderson dijo en una vista previa al juicio que había presentado su última oferta y que el exalcalde tenía hasta el 30 de noviembre para comunicar su determinación. Sin embargo, el abogado de defensa, Osvaldo Carlo, adelantó que Pérez la rechazó y se preparan para ir a juicio, señalado para marzo del 2023.

En enero, Anderson informó que el gobierno posee cerca de 70 piezas de evidencia contra el exalcalde. Las mismas incluyen videos de tres transacciones -en diferentes fechas- y que a su vez, las grabaciones de cada incidente fueron hechas de diferentes ángulos.

Un Gran Jurado acusó en el 2021 a Pérez Otero de conspiración para cometer soborno y "kickbacks", soborno y extorsión. El exalcalde fue arrestado en su residencia en la madrugada del 9 de diciembre. Se declaró no culpable. Se le impuso una fianza de $10,000.

No hizo alegación durante su primera vista en el Tribunal Federal.

Los hechos habrían ocurrido entre finales de 2019 y mayo de 2021. El pliego acusatorio detalla que Pérez Otero se reunía regularmente en secreto con persona A, para recibir sobornos en efectivo y "kickbacks" de $5,000 mensuales a cambio de contratos con el municipio.

El documento incluye fotografías en las que se ve a Pérez Otero en un intercambio. Las autoridades también cuentan con grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, facturas, testimonios y cheques.

