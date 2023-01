Posponen para febrero la vista preliminar contra Randy “Nota Loca”

La vista preliminar contra el cantante urbano, Randy "Nota Loca", contra quien pesa un cargo por violación a la Ley 54, fue pospuesta para el mes de febrero a petición del ministerio público, que indicó no estar preparado.

El Tribunal de Carolina separó el 8, 9 y 10 de ese mes para atender el caso, a las 9:00 a.m.

El pasado 9 de enero, la jueza Geisa Marrero Martínez encontró causa para arresto contra el cantante, y le impuso una fianza de $15,000 que prestó mediante un fiador privado.

Ese día, el cantante urbano llegó al tribunal a eso de las 2:30 pm acompañado del licenciado Orlando Cámeron Gordon y dijo sentirse triste por la situación.

"Van a saber la verdad, denme un break que estoy un poco triste”, dijo al ser abordado por la prensa.

El cantante urbano quedó en libertad bajo fianza.

Los hechos ocurrieron el sábado en una residencia de la urbanización Vistamar en Carolina. Según la investigación, en medio de una discusión, Ortiz Acevedo amenazó a su expareja con dejarle de pagar la pensión alimentaria de los hijos menores que tienen en común. Posteriormente, la agarró por los brazos, la jamaqueo y la tomó por el cuello.

La presuntas amenazas y agresiones habrían ocurrido frente a los tres menores.

El Fiscal Anthony Oyola Martínez representó al Ministerio Público en la vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina conforme a la Regla 6 de Procedimiento Criminal.

“El Departamento de Justicia continúa procesando los casos de violencia de género rigurosamente y con un enfoque de empatía y sensibilidad hacia las víctimas. Esperamos que esto desaliente a aquellos que aún no les dan a las mujeres el trato y respeto que merecen. Los daños que provoca este delito se extienden a la familia. Por ello representan una prioridad para el Ministerio Público”, expresó el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

"No le hagan caso a satanás. No se preocupen. No ha pasado nada. Confíen en mí", dijo en un vídeo que publicó.