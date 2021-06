Causa para juicio contra la expresidenta del NET, Sandra Torres

La jueza Alexandra G. Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio este jueves contra la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Sandra Torres López

Torres López enfrenta dos cargos por violaciones al código de Ética de Gubernamental y un cargo por violación al Artículo 252 del Código Penal. S

La primera testigo contra Torres fue Katherine Erazo, quien obtuvo un acuerdo de inmunidad y declaró en sala el miércoles, en el primer día de vista preliminar.

Katherine Erazo es la primera testigo del FEI contra la ex comisionada de telecomunicaciones Sandra Torres, a quien se le imputan cargos por procurar de empresarios a los que fiscalizaba donativos políticos para la campaña de Ricardo Rossello Nevárez. Pendientes @TelenoticiasPR — Luis Guardiola (@GuardiolaTwitt) June 9, 2021

“Nadie me informó que había cometido delito alguno. A mi no me han hablado de que me iban a radicar cargos.”, indicó.

El Departamento de Justicia hizo el referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en julio de 2020, tras una investigación de Jay y sus Rayos X (octubre 2019), en la que se reveló la denuncia del ex ayudante especial, Exel López, quien dijo que lo obligaron a vender boletos de $1,500 para una actividad de recaudación de fondos del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

