AAA | Plan de interrupciones programadas para San Lorenzo

Debido a la baja precipitación y la merma en el caudal del río Quebrada Blanca de San Lorenzo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), implementará un plan de interrupciones programadas de 24 horas para los residentes del barrio Jagual de San Lorenzo a partir del lunes, 22 de junio a las 8:00 de la mañana, así informó el director ejecutivo de la región este, Enrique Rosario Agosto.

Mientras, el embalse Carraízo se mantiene hoy bajo ajustes operaciones con -0.12M. La corporación pública advirtió el pasado miércoles, 17 de junio, que dependía de cuánta lloviera para determinar si habría o no racionamiento. Mañana, martes, la AAA realiza su reunión interagencial para determinar qué pasos seguir.

El embalse Guajataca, por su parte, continúa subiendo con +0.08M para 193.62 en bajo observación.

Pasos a seguir en barrio Jagual

“Los ríos no han recibido precipitación, además de tener una deficiencia de abasto por varios meses, el flujo mínimo del río no logra restablecerse. Actualmente, tenemos reducción en el caudal que recibimos en las planta de filtros para ser tratada. Esto provoca que la planta de filtros Jagual de San Lorenzo, opere con una reducción significativa en la producción y distribución; que no logra cubrir la demandada de todas las comunidades”, explicó el ingeniero.

Rosario Agosto indicó, que el plan de interrupciones programadas para los sectores que se suple de este sistema se dividió en dos zonas, que recibirán el agua potable por 24 horas días alternos. Mientras la zona 1 recibe el servicio por 24 horas, la zona dos no tendrá servicio y viceversa.

El plan dará inicio con la zona 1 con servicio por 24 horas que incluye los residentes de: las parcelas Viejas, parcelas Nuevas, sector Capilla, Melilla y Cantera. El próximo día estaría recibiendo el servicio por 24 horas la zona 2 que incluye los residentes de: Los Borges, Los Sánchez, Tago Reyes y El 9.

“Estamos evaluando diariamente las tomas de los ríos y los pronósticos de meteorología. De comenzar a recibir precipitación significativa y las escorrentias aumenten en la toma de aguas crudas del río Quebrada Blanca, el plan quedaría sin efecto”, añadió el director de la región este.

Por su parte, La alcaldesa interina del Municipio Autónomo de San Lorenzo Lynnette Feliciano Sánchez expresó que: “le notificamos a los ciudadanos que en los próximos días se verá interrumpido el servicio de agua potable, afectando así varios sectores del Bo. Jagual, según fuimos informados por la AAA. Hacemos un llamado al uso prudente en el servicio y a continuar con los protocolos de salubridad ante la Pandemia del COVID-19. A todos los residentes le informamos que el Municipio realizará toda la coordinación con la AAA para proveerle agua potable en este momento a nuestros ciudadanos. En caso de necesidad puede coordinar a través de la Oficina de Manejo de Emergencias al siguiente número telefónico 787-736-0210 y al 787-736-0220.”

¿Otros pueblos en racionamiento?

Actualmente, otros pueblos están en racionamiento, por ejemplo: Loíza y Canóvanas -iniciando este pasado sábado, de 9pm a 5am- y Río Grande.

A partir de mañana entre 9pm y 5am.

