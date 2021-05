AAA y AEE apoyan proyecto para atender problema de sedimentación en los embalses de la Isla

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) expresaron en vista pública celebrada este jueves en el Senado que apoyan el Proyecto del Senado 32, el cual busca que se atienda el problema de sedimentación en los embalses de Puerto Rico.

La medida radicada por la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, ordena que se establezcan los planes de trabajo, la identificación de fondos que permitan realizar los dragados. De igual forma, la medida legislativa solicita atención especial y que se dé prioridad al embalse del Lago Dos Bocas ya que es el de mayor sedimentación.

“En la vista pública la AAA y la AEE concurrieron en que es una necesidad real atender el problema de sedimentación de los embalses. Mientras la AEE dijo que tiene 100 millones de dólares aprobados para atender las situaciones relacionadas con la batimetría, la AAA insiste en que carece de los fondos necesarios para realizar los dragados”, informó Rosa Vélez.

“Las agencias estuvieron de acuerdo con el rol fundamental que tiene el Lago Dos Bocas, sin embargo durante las pasadas décadas las gestiones para minimizar el impacto del sedimento son nulas. El resultado, el embalse tiene el 70 por ciento de su capacidad llena de sedimento, lo cual hace disponible para el almacenamiento de agua de solo un 30 por ciento”.

Durante la ponencia de la AAA, la ingeniero Anne Ventura, reconoció que la agencia extrae 85 millones de galones de agua del lago, con la cual suplen a 1.2 millones de personas en el área metropolitana, la agencia se concentran en otros embalses que están bajo su administración.

“La ingeniera dijo que el costo que conlleva dragar los embalses es extraordinario. Sin embargo, quiere dejar claro a la AAA que lo extraordinario es que no haya agua en los grifos de los ciudadanos. El agua es un servicio esencial, sin agua no hay vida. No podemos seguir con excusas y poniendo parches o remedios a un problema que es grave. Si no se atiende en 10 años el lago se quedará sin agua. Tenemos que tomar acción ya”, urgió la senadora quien también preside la Comisión de Infraestructura del Senado. “Si la AAA se nutre del Lago Dos Bocas, tiene que tomar acción. Los ciudadanos del distrito de Arecibo merecen y tienen derecho a recibir un servicio de agua potable que sea eficiente”.

Por su parte, los deponentes en representación de la AEE sostuvieron que llevan a cabo estudios en los cuales evalúan el embalse del Lago Dos Bocas. También, señalaron que trabajan en conjunto con la AAA en estos y otros esfuerzos. La senadora Rosa aseguró que continuará atenta y en comunicación constante para que las agencias ofrezcan soluciones permanentes al problema del agua en la zona norte así como en el país.

