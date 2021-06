Abarrotado concierto al aire libre de Rauw Alejandro en La Perla

Como un anticipo de lo que serán sus presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante de música urbana Rauw Alejandro, se presentó en un concierto al aire libre ante cientos de personas en La Perla.

El evento -que comenzó en horas tardes de la noche del jueves- estuvo acompañado de fuegos artificiales y teléfonos con los “flashlights” encendidos.

Lee también: Alex Rodríguez es visto de fiesta con una ex de Ben Affleck

No obstante, según videos publicados en las redes sociales, entre las personas no se guardó distanciamiento y algunos no utilizaron su mascarilla como recomiendan los CDC.

En solo minutos, el cantante ha logrado vender la preventa de sus concierto en su totalidad.

El cantante realizará las funciones el 21, 22, 23 y 24 de octubre.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.