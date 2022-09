Abel Nazario desmiente haber llegado a acuerdo para declararse culpable

El exalcalde de Yauco y exsenador Abel Nazario Quiñones desmintió este jueves haber llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable.

“Teníamos hasta el 30 de agosto para hacer alegación de culpabilidad o no. Fiscalia sometió la propuesta, la abogada estaba en Miami, y lógicamente el juez dio hasta el 23 de septiembre para que yo considere esa propuesta. La semana próxima yo me estaré reuniendo con la abogada y veremos cuál es la propuesta que tiene la fiscalía, y luego estaré tomando la determinación sobre si ir a juicio el 29 o 30 de enero, o llegar a un acuerdo con fiscalía”, indicó Nazario en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Estoy inclinado a ser juicioso. A buscar lo mejor que sea para mí en este momento. Los abogados están haciendo su trabajo”, añadió.

Tanto el exsenador como otras siete personas fueron acusadas por un gran jurado federal por pagar a otras personas con fondos municipales para trabajar en su campaña senatorial.

En marzo de 2020, en otro caso, un gran jurado federal halló culpable a Nazario Quiñones en 28 cargos por prestación de documentos falsos y fraude electrónico sobre un esquema para engañar a empleados municipales mientras fungía como alcalde de Yauco.

Fiscales analizan el caso.