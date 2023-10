Abre el hotel Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino

El desarrollo socioeconómico de la región este de Puerto Rico, y su industria turística se fortalecen con la apertura del hotel Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino que inauguró este jueves en Luquillo, generando sobre 185 empleos directos nuevos que beneficiarán a la región.

La propiedad es el primer hotel Fairfield by Marriott en el Caribe.

Localizado frente al Balneario de Luquillo en Playa la Fortuna, y sus famosos kioscos, el moderno Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino cuenta con 104 habitaciones y su casino, construido a un costo de sobre $45 millones.

Federico Stubbe, hijo, principal oficial ejecutivo de PRISA Group, desarrolladores del proyecto, resaltó que su empresa apuesta al turismo regional como motor de desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Ejemplo de ellos son los hoteles Hyatt Place Manatí y Hyatt Place Bayamón, los cuales han contribuido al desarrollo de sus respectivas regiones generando empleos y fortaleciendo el crecimiento económico.

“Este proyecto es una gran apuesta a la región y su potencial para convertirse en un destino turístico de calibre mundial. La gente de Luquillo proveerá al visitante una experiencia única y llevará este destino un nuevo y más alto nivel de excelencia. Esto atraerá a todos aquellos que buscan estar cerca de la playa, El Yunque, la bahía bioluminiscente, el faro de Fajardo, las Islas vecinas y todos los atractivos turísticos que esta región ofrece, resultando en estadías más largas de nuestros visitantes en Puerto Rico. Estas nuevas facilidades a precios accesibles servirán de imán que atraerá a Luquillo a todos los que quieren una experiencia con las bellezas naturales y tropicales, además de la gastronomía y entretenimiento que el área ofrece”, dijo Stubbe, hijo, en un comunicado de prensa.

El ejecutivo explicó que, de las 104 habitaciones, 3 son suites y 3 junior suites; ambos conceptos incluyen cama tamaño King y un sofá-cama. Igualmente cuenta con 5 habitaciones King que tienen vista a la terraza de la piscina. Las restantes habitaciones son dobles y King.

“Este proyecto ofrece oportunidades de trabajo mayormente para los residentes de Luquillo y áreas limítrofes, apoyará a los pequeños comerciantes del área y a su vez ayudará en la revitalización de su industria turística”, señaló Stubbe.

Con un espacio de 17,500 pies cuadrados, El Tropical Casino Luquillo ofrece 9 mil pies cuadrados dedicados al área de juego. En su salón cuenta con cerca de 300 máquinas tragamonedas con la más moderna tecnología, seis mesas de juego y una ruleta electrónica. Tropical Casino es una marca de casino puertorriqueña que se une a tres exitosos casinos en Bayamón, Ponce y Mayagüez.

El nuevo hotel cuenta con diversas amenidades como lo son desayuno diario incluido en la tarifa, con platos calientes y opciones saludables; un “Corner Market” que ofrece opciones saludables de alimentos y bebidas para llevar las 24 horas, los 7 días de la semana; un gimnasio con moderna maquinaria y una estación H2O, el cual está abierto 24 horas al día los7 días a la semana. El Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino cuenta además con un amplio espacio para reuniones y eventos que se adapta a varias configuraciones para satisfacer las demandas del mercado. Para mayor entretenimiento, el nuevo hotel cuenta con una piscina estilo resort, con fuentes de agua y área de juegos para niños, lo que complementa la diversión que ofrece el reconocido balneario de Luquillo en Playa Fortuna.

“Nuestro hotel está diseñado para atraer huéspedes diversos. Esto incluye aquellos que viajan por negocios, reuniones grupales íntimas, familias con miembros de diferentes edades, grupos que celebran eventos sociales, así como escapadas con amigos y aquellos que combinan negocios con ocio. Imaginamos viajeros que quieren algo más que una experiencia típica. Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino es para todos los que anhelan una sensación de conexión y comodidad, y quieren involucrarse con la cultura local sumergiéndose en una aventura, explorando la naturaleza y buscando la alegría en sus viajes”, apuntó Stubbe.

Por su parte, el alcalde de Luquillo, Jesús Gerardo Márquez Rodríguez, resaltó lo que significa este hotel no solo para su municipio sino para la región este de Puerto Rico. “El Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casinoes un sólido paso adelante en los esfuerzos que se han estado haciendo para revitalizar la industria turística de la región. Nos llena de orgullo ver como los ciudadanos de nuestro municipio, y de los municipios vecinos, han visto en este proyecto la oportunidad de trabajar, desarrollarse y aportar al crecimiento de la industria turística en la región. En Luquillo estamos listos, y con los brazos abiertos, para recibir a todas las personas que quieran venir a Fairfield by Marriott y disfrutar de la gastronomía, nuestras hermosas playas y los recursos naturales que nuestra región tiene para ofrecer.”

Ricardo Rivera, presidente de la Asociación de Kioscos de Luquillo resaltó el valor de este proyecto. “Con este nuevo hotel, localizado justo al frente de nuestros kioskos, vemos una oportunidad única para fortalecer nuestros negocios y la ruta gastronómica del este. Estamos confiados en que el hotel atraerá muchos huéspedes que se convertirán en nuestros clientes, apoyando así a nuestro crecimiento”.

De otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi señaló que “hemos apoyado la industria del turismo con una inversión histórica de $120 millones en mejoras a nuestras atracciones naturales y de entretenimiento. Tal y como lo hará este nuevo hotel, se han creado miles de empleos en esta industria, al punto que hoy tenemos más personas trabajando en el sector turístico que nunca antes en nuestra historia. Por eso hoy celebro con mucha emoción los éxitos que estamos cosechando en el turismo y me comprometo a seguir trabajando junto a ustedes para que sigamos rompiendo récords”.