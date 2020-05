Abril cierra con la cifra más alta de cremaciones, según Celestium

En plena pandemia por coronavirus (COVID-19), el presidente de Celestium, Emanuel Rodríguez, aseguró este martes que abril cerró con la cifra más alta de cremaciones en Puerto Rico.

Según Rodríguez, quien ofreció una entrevista radial (Radio Isla 1320), la cifra supera a octubre 2017 después del huracán María. Sin embargo, no puede concluir si hay o no relación directa entre el COVID-19 y los fallecimientos.

"Abril superó por mucho el volúmen de casos que tuvimos en octubre tras el paso del (huracán) María", dijo Rodríguez.

"No se están haciendo las pruebas suficientes. Los hospitales no están realizando pruebas como se supone. Los números no son confiables", agregó.

El Departamento de Salud reporta hasta hoy dos nuevas fatalidades y 81 nuevos positivos para un total de 99 muertes y 1,924 contagios por COVID-19.

