Acevedo Vilá pide oraciones por su esposa “Piti” Gándara

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá reveló este martes en su podcast que la condición de salud de su esposa, la exrepresentante Luisa "Piti" Gándara, quien padece de cáncer, se ha deteriorado rápidamente.

"En conversación con sus doctores y siguiendo los deseos de ella, Gabriela, Juan Carlos y yo, hemos decidido que ya no proceden tratamientos para su condición, que no es prudente traerla a casa y que todos los esfuerzos vayan dedicados a que en esta última etapa con nosotros, la pase con todos los medicamentos y atenciones que sean necesarias para evitar el dolor. ella no ha estado ni un minuto sola, ni lo estará", dijo.

"Eleven sus oraciones, envíen sus buenas vibras y deseos para que este último tramo lo pase sin dolor. ¿Cuánto va a durar este tramo? Los doctores no saben. Eso su cuerpo y Dios lo decidirán. Pero estén seguros, emocional y espiritualmente, Piti ya está lista", sostuvo Acevedo Vilá.

Gándara fue diagnosticada con cáncer en el 2011.