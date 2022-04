ACT confirma que “hackers” del AutoExpreso exigen dinero

El secuestro al sistema AutoExpreso fue confirmado este martes por el director ejecutivo, Edwin González al asegurar que los “hackers” solicitaron una cantidad de dinero para liberar el sistema.

“No hay un horizonte claro, básicamente se están trabajando distintos elementos… Esperamos que para la próxima semana ya el sistema esté arriba y estaremos anunciando cuándo se van a estar cobrando esos peajes”, dijo González en entrevista radial en WKAQ 580.

“Ese proceso del Rasomware, es una cantidad de dinero equis que solicitan. No puedo decir porque no quiero afectar la investigación. No me gustaría entrar en la cifra”, añadió.

La compañía notificará a los conductores el plan de cobro de los peajes de manera escalonada.

Desde el sábado 16 de abril de 2022 el sistema fue secuestrado por un Rasomware. Esto ha provocado que los usuarios de AutoExpreso no puedan recargar sus cuentas. Asimismo, las plazas de recargas ni la aplicación móvil funcionan.

González había mencionado la pasada semana que se iba a sustituir el sistema de AutoExpreso para el 2023, pero el gobernador Pedro Pierluisi le solicitó públicamente que se debería corregir el sistema durante este año.