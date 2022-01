Actor boricua denuncia alegado discrimen de “realtors” en Puerto Rico

El actor puertorriqueño, Ismael Cruz Córdova, acudió a las redes sociales para denunciar alegada discriminación de parte de “realtors” en Puerto Rico.

“Llevo sobre dos años intentando invertir en mi país y comprar una casita y un poco de tierra. Los realtors de mi país y muchos vendedores puertorriqueños individuales no responden a mis llamadas, textos ni emails”, indicó el actor en un “story” publicado en Instagram.

Cruz Córdova contó que decidió hacer un experimento, en el cual un amigo británico enviaría un mensaje a los agentes de bienes raíces para tratar de realizar las mismas gestiones.

“Recibió 100% de respuestas casi inmediatas, (Una sola gestión que logré me notificaron que prefirieron a unos inversores Europeos). Me duele el corazón de vivir esto. Yo he hecho lo que he hecho con mi vida en nombre de Puerto Rico y su gente, y nosotros mismos estamos contribuyendo de esta manera a que se queden con un Puerto Rico sin Puertorriqueños. BASTA YA”, añadió en la publicación.

Cruz Córdova aprovechó a hacer un llamado de apoyo a los jóvenes que “queremos rescatar nuestra tierra y echarla hacia adelante.”