Actor boricua Omarjadhir Flores cautiva al público en “Odisea y las Flores del Sol”

El actor boricua, Omarjadhir Flores se adentra en una experiencia teatral única, llevando a los espectadores a un emocionante viaje a través del espectáculo experimental "Odisea y las Flores del Sol". Esta producción teatral innovadora que utiliza una estructura conceptual, bajo la dramaturgia y dirección magistral de Miguel Loyola, promete una fusión vibrante de la tradición griega clásica y la riqueza cultural de las tradiciones del Día de los Muertos del México ancestral.

Segúm se informó en un comunicado de prensa, la obra gira alrededor de una niña llamada Odisea que pierde a su madre durante una guerra en Ítaca. Tiresias, el Profeta ciego, le dice que debe ir a tierras lejanas en busca de unas flores del color del sol. Una aventura épica en la que Odisea viaja a las Montañas de México, donde aprende sobre las tradiciones del Día de los Muertos y se le revelan detalles de su futura vida.

Omarjadhir Flores, conocido por su destreza actoral y su capacidad para sumergirse en los roles más desafiantes, da vida a los personajes principales con una intensidad y una pasión cautivadora, utilizando varios recursos y técnicas teatrales como el “clown”, la Commedia Dell’ Arte, el teatro físico y la danza contemporánea. Su habilidad para transmitir la esencia de cada escena con una empatía conmovedora garantiza que el público experimente una conexión emocional profunda con la narrativa.

Con tan solo una visita a Nueva York en el 2022 para protagonizar la obra de teatro “Buckle Up”, escrita por Adriana Pantoja para el Fuerza Fest, fue motor para el artista radicarse en la Gran Manzana. Al segundo día de mudarse, formó parte del grupo de Creación Colectiva de ID Studio Theater, como actor, y en su faceta de DJ Pocket se ha presentado en varios eventos y lugares de renombre como el New York Fashion Week, Hispanic Federation y en el Bank of America de Manhattan. Ahora vuelve como actor al escenario, en el Kraine Theater con el Days of Dead Festival organizado por Frigid New York, los días 28 y 29 de octubre a las 5:00 p.m. / 1 de noviembre a las 8:30 p.m. y el 2 de noviembre a las 7:00 p.m. Todas las funciones serán en inglés y solo el 29 de octubre la función será en español.

El Kraine Theater, renombrado por su compromiso con las producciones teatrales innovadoras y vanguardistas, sirve como el escenario perfecto para esta presentación única. Con su ambiente íntimo y acogedor, el teatro asegura una experiencia teatral inmersiva y memorable para cada espectador. Puerto Rico podrá presenciar la puesta en escena de manera virtual. Los boletos ya están disponibles para su compra en https://www.frigid.nyc/event/6897:537/ Para obtener más información, visita https://www.frigid.nyc/festivals/days-of-the-dead/ Contáctanos al 917-690-1262 o asfaraswecango@gmail.com

"Odisea y las Flores del Sol" es una colaboración artística excepcional que celebra la diversidad cultural y las emociones universales. La combinación de la destreza actoral de Omarjadhir Flores, la visión creativa de Miguel Loyola, la magia del Kraine Theater y un elenco talentoso conformado por: Samantha León, Diana Lecru, Camila Vinasco, Paviz Londoño, Eusebio Conde, Andres ‘El Flako’ Lecru y la violinista Verónica Uribe Etxebarria promete transportar al público a un viaje teatral inolvidable.