Anuncian fecha de vistas públicas sobre el proyecto del aborto

El presidente del Senado José Luis Dalmau, junto a la senadora Joanne Rodríguez Veve y el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz, anunciaron este domingo que apoyarán la celebración de vistas públicas sobre el controversial Proyecto 693, el cual limita el aborto hasta las 22 semanas.

Este lunes, se confirmó que las mismas serán el 26, 29 y 30 de abril.

“Los argumentos legales y morales sobre el tema del aborto, recogidos en el proyecto del Senado 693, han sido profundamente analizados y discutidos en múltiples ocasiones. Esto se ha discutido a la saciedad. Para algunos, seguir discutiendo este asunto bajo un clima de discordia y antagonismos entre puertorriqueños, no nos parece ni prudente ni sensato. Al parecer, los reclamos de tolerancia e “inclusividad” para algunas personas, solo aplican si les conviene o respaldan sus preferencias. No obstante, en ánimo de que todo el mundo pueda reiterar sus opiniones y se pueda destacar datos muy importantes, apoyaremos la celebración de vistas públicas. Con ellas, provocaremos que la participación sea amplia, masiva y totalmente abierta. Algunos creen o insinúan que realizar vistas públicas, cambiaría la opinión de quienes favorecen o de los que se oponen a la medida. El tiempo dirá. Pero ciertamente, da la impresión que el objetivo de los que se oponen es dilatar, agitar y provocar luchas de puertorriqueños contra puertorriqueños. Eso no es lo que queremos los que apoyamos el P del S 693 y esperamos que los opositores tampoco.Nuestra posición es clara: promovemos el respeto y valoramos la vida. Confiamos que la sensatez y cordialidad formen parte de esta discusión pública”, dijeron en declaraciones escritas.

