Administradores de Hospitales repudian cabildeo de Jaresko sobre Medicaid

El presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Efraín Piñero repudió este sábado las gestiones en el Congreso de los Estados Unidos -supuestamente- en contra del trato igual en el Programa de Medicaid por parte de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

Asimismo, convocó a una reunión urgente a todos los presidentes de los Colegio Profesionales de la Salud y entidades afines, así como al secretario de Salud, Carlos Mellado y a la secretaría de la Gobernación, Noelia García.

“Repudiamos las acciones de la Junta de Control Fiscal y su directora, Natalie Jaresko, de cabildear en contra de la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden de otorgar a Puerto Rico trato igual en el Programa Medicaid. El cual provee los fondos federales para beneficiar a 1.3 personas vulnerables afiliadas al Plan de Salud del Gobierno, conocido como Plan Vital", sostuvo Piñero.

"No existe una sola razonabilidad para esta postura negativa en contra de los puertorriqueños de la Sra. Jaresko. Al contrario, aquí ganamos todos, en especial los pacientes. Para que tengan una idea, una persona que tenga un salario de 2 mil dólares mensuales aproximadamente podría obtener el Plan Vital. Esto lograría que las personas que están el “gap” o vacío, esto son las personas que no califican ahora para el programa de Medicaid y tampoco pueden pagar un plan médico privado. Esto lograría registrar a sobre 400 mil personas incluyendo al 70 por ciento de los 300 mil empleados municipales. Además, se podrían aumentar los servicios a los pacientes que hoy la Reforma de Salud no cubre como los hospicios”, agregó.

También envió una misiva al presidente de la JCF para pedirle audiencia y lograr llamar a capítulo a Jaresko.

"La propuesta es histórica y aquí nos beneficiamos todos. No podemos permitir que por interés de algunos se afecte la salud pública del país", dijo.

El CASS es una entidad sin fines de lucro que reúne por ley a 800 Administradores de Hospitales, Centros de Salud Primaria, Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Centro de Diálisis, entre otros.

