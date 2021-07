Adrián Gandía sale lesionado de combate en Tokyo

El judoca puertorriqueño Adrián Gandía tendrá que llegar a Puerto Rico para un largo descanso, donde conseguirá las energías para sanar de una dolorosa lesión en una de sus costillas del lado derecho. Sufrió esta contusión durante su combate contra el belga Matthias Casse, que perdió en punto de oro en la mañana del martes (lunes noche en Puerto Rico) en el Nippon Budokan.

“Salí con una lesión en la costilla. En la segunda secuencia me craqueo la costilla. En cada secuencia craqueaba la costilla e iba empeorando. Tendré que ir a chequearme cuando llegue a Puerto Rico. Ya los doctores aquí están viendo si me sacan una cita para hacerme un scan (resonancia magnética). Me duele bastante. Las lesiones en las costillas son bastantes dolorosas. Es parte del judo”, dijo el judoca residente de Trujillo Alto.

HOY | Equipo nacional de Baloncesto Femenino debutará en las olimpiadas

¡Estamos orgulloso del nuestro! Mira las emotivas declaraciones.

“Me complica la movilidad. Las lesiones de las costillas complican todo lo que tiene que ver con movimiento hacia al lado, reírse, los hipos…todo es bastante molestoso con la costilla. Los próximos días van a ser bastante dolorosos. Pero… después de eso se empieza a calmar el dolor”, explicó Gandía el conocido viacrucis, ya que en el pasado había sufrido una lesión similar.

Sus vacaciones serán un aliciente. Éste espera llegar en los próximos días a la isla para estar con su familia.

Adriana Díaz y Brian Afanador cargaron la monoestrellada.

“Lo primero que voy hacer es irme de vacaciones. Disfrutar con mi familia, con mi hermano, con mis papás y mis abuelos. Llevo mucho tiempo fuera. Ha sido un ciclo largo. Eso es lo próximo. Despejar la mente. Analizaremos la próxima movida”, indicó el judoca de la categoría -18 kilos que desea estar de vuelta en sus segundos Juegos Olímpicos, París 2024.

Referente al combate, Gandía analizó fría y honesta su competencia. Él aceptó que tomó una decisión errónea que le costó duramente la derrota por ippon ante Casse, campeón mundial de la categoría. El combate estuvo 1-1 hasta el punto de oro, un minuto adicional para definir el resultado.

Listas para su histórica cita. Podrás ver el partido por Telemundo y Punto 2.

“Yo en mi mente seguí frío y concentrado. Lo que sucedió después fue una mala decisión mía. En ningún momento me sentí emocionado, como que ¡diablo, lo tiré! Yo estaba enfocado, listo para continuar el combate. Cometí un error en la próxima secuencia”, explicó el judoca puertorriqueño sobre su primer punto por Waza-Ari. El belga le ripostó a mitad de combate con un Waza-Ari para empatar hostilidades.

“Yo había peleado con él hace cuatro años. Yo estoy preparado para hacer combates largos en puntos de oro. Así que, era un momento más en la batalla que estamos listos para seguir peleando”, finalizó Gandía.

El judoca fue el primer competidor por Puerto Rico de las tres representaciones que tiene la isla en Tokio 2020, completan el equipo María Pérez (-70) y Melissa Mojica (+78). Pérez tendrá su cita con el tatami este miércoles a las 11:00 a.m. de Japón/ martes 10:00 p.m. hora de Puerto Rico. Será el décimo combate. Por su parte, Mojica competirá el viernes en Japón y el jueves en Puerto Rico.

Gandía es el primer varón en regresar a los Juegos Olímpicos desde Abderramán Brenes, Alexis Chiclana y Pablo Figueroa en Beijing 2008.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.