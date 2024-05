Adriana Díaz reacciona tras recibir presunta amenaza de muerte

La tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz emitió hoy sus declaraciones y expresó su sentir luego de recibir amenaza de muerte.

Díaz comunicó lo siguiente:

¡Hola a todos! Soy Adriana Díaz.

En los últimos días, se ha difundido información sobre un incidente que ocurrió el 11 de mayo al mediodía. Quiero aclarar que, efectivamente, un hombre se acercó a mi casa y me amenazó de muerte al frente de mi familia. A los pocos días, volvió a hacer amenazas por las redes sociales. Jamás había visto ni tenido ningún tipo de comunicación con este señor por lo que me sentí muy preocupada y decidí tomar medidas al respecto.

Ahora todo está bajo el control de la justicia y espero que este hombre pueda buscar la ayuda que tanto necesita.

Desafortunadamente, esto no es algo nuevo, ya que muchas personas sufren de acoso diario sea por redes sociales y/o personalmente. Espero que todas las personas que estén enfrentando situaciones similares puedan recibir la asistencia y la ayuda que requiere para que eventos como estos no vuelvan a suceder.



Quiero agradecerles a todos los que me han ayudado durante este proceso y por el apoyo que siempre me brindan. Con mucho orgullo, espero seguir representándolos durante muchos años más. Gracias.

RECIBIÓ PRESUNTAS AMENAZAS EN DOS OCASIONES

Según información preliminar, el sujeto identificado como Héctor F. de Jesús Cancel se apareció en la residencia de la atleta olímpica y desde su vehículo, la señaló, la llamó a gritos por su nombre y la amenazó de muerte.

De Jesús Cancel volvió a amenazar a Díaz a través de sus redes sociales.

El hombre de 67 años fue arrestado este miércoles por alegadamente amenazarla de muerte.

Asimismo, la Fiscalía de Utuado le radicó tres cargos por violaciones a los artículos 177, 178 y 241A del Código Penal. El tribunal de Utuado le impuso una fianza de $70,000.

La investigación estuvo a cargo del agente Webster Martínez Millán, adscrito a Utuado.

Según la Policía, el hombre tiene expediente criminal por violar una orden de acecho