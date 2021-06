Inundaciones en San Juan | Hay aviso para varios municipios

San Juan & Carolina: FLASH FLOOD WARNING until 11:30 am. T-storms and heavy rain continue with up to 1 inch on rain reported. AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS en efecto hasta las 11:30 am. Tronadas y lluvia fuerte continúan y se ha reportado hasta 1 pulgada de lluvia. #prwx pic.twitter.com/jD7SqDtnuK