AEE exhorta a reducir consumo ante avería en Costa Sur

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué A. Colón Ortiz, informó que este jueves, a las 3:50 a.m., ocurrieron unos eventos en la Central Costa Sur que ocasionaron la salida de las unidades 5 y 6, comenzando con la unidad 5 a las 3:50 a.m. y posteriormente la unidad 6 a las 4:09 a.m.

El ingeniero explicó que esta situación colocó al sistema de generación en una deficiencia de sobre 600 megavatios en su capacidad disponible y añadió que este evento, sumado a las averías ocasionadas durante el huracán Fiona en las unidades 2 de Aguirre y 5 de San Juan, que al presente continúan en reparación, mantienen al sistema de generación sin la reserva necesaria para atender confiablemente la demanda proyectada para el día de hoy y días subsiguientes.

“Actualmente personal técnico de la Autoridad trabaja en la inspección de la unidad 5 de la Central Costa Sur con el propósito de retornarla a servicio con la brevedad posible. La unidad presenta condiciones en el motor de la bomba MDBFP y en la bomba TDBFP, ambas necesarias para el suplido de agua a la caldera de dicha unidad. La unidad 6 fue normalizada y sincronizada al sistema eléctrico a las 10:51 am”, puntualizó el funcionario en un comunicado de prensa.

Colón Ortiz enfatizó que estos eventos hacen evidente una vez más la necesidad de que la AEE pueda contar con más unidades base reparadas y disponibles en el sistema, así como también con una flota de unidades de reserva y pico nuevas según se le ha solicitado al Negociado de Energía de Puerto Rico desde noviembre de 2021.

El directivo de la AEE instó a ejercer prudencia y reducir el consumo de la energía para minimizar la cantidad de clientes que podrían verse afectados con el servicio de energía durante las horas de mayor demanda. Esto, mientras se finalizan y retornan a servicio las unidades 2 de Aguirre y 4 de Palo Seco; y se normaliza el terminal de gas natural y operación de la Central EcoEléctrica.