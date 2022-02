AEE lleva a su capacidad máxima la reserva de combustible

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, informó este jueves que la corporación pública tomó medidas preventivas ante la situación que se está desarrollando en Ucrania e incrementó el volumen en sus tanques de reserva a su capacidad máxima de sobre 90% en promedio para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.

“Nuestra Oficina de Combustible continúa utilizando las herramientas y las estrategias disponibles para mantener las reservas de combustible en sus niveles máximos como medida de seguridad energética ante los eventos que están ocurriendo en Europa. Continuamos trabajando por Puerto Rico”, dijo Colón Ortiz en declaraciones escritas.

El presidente de Estados Unidos anunció nuevas sanciones.

Explicó que, según datos de la Oficina de Combustible de la AEE, indican que el nivel más bajo de almacenaje de combustible en el 2021 fue de 759,132 barriles para el residual número 6 o bunker C y de 354,461 barriles para el destilado liviano número 2 o diésel; mientras que actualmente hay una reserva de 928,307 barriles para el bunker C y de 637,487 barriles para el destilado liviano número 2, lo que representa un incremento de combustible almacenado de 169,175 barriles de bunker C y de 283,026 barriles de diésel.

Además, la corporación pública espera recibir 380,000 barriles adicionales de residual número 6 en las Centrales Aguirre, San Juan y Costa Sur este sábado, 26 de febrero de 2022.

Al momento, el precio del barril del residual número 6 es $113 y el del destilado liviano número 2 es $125.