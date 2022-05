FBI: alcaldes de Humacao y Aguas Buenas recibían sobornos de contratistas

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron este jueves a los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, acusados por un Gran Jurado Federal de corrupción pública.

Según el pliego acusatorio, ambos estuvieron involucrados en esquemas en los que recibían sobornos a cambio de otorgar contratos.

El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, detallo que ambos enfrentan cargos de conspiración para cometer soborno, comisiones ilegales, soborno y extorsión, pues recibían pagos de dos contratistas cuyas compañías se dedicaban al recogido de basura y escombros, así como servicios de asfalto y pavimentación.

REACCIONA EL GOBERNADOR

El gobernador Pedro Pierluisi exigió la renuncia inmediata de los alcaldes arrestados.

“He sido firme con este tipo de caso y esta vez no es la excepción, por lo que exijo la renuncia inmediata de ambos alcaldes arrestados hoy y espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos y sobre cualquiera que piense en volver a fallarle a Puerto Rico. La corrupción es un mal social que no vamos a tolerar. Los arrestos de estos dos alcaldes son un duro golpe a la confianza del pueblo. Me parece increíble que tengamos que seguir pasando por esto, pero el Pueblo puede estar seguro que como gobernador y presidente de un partido no me temblará la mano para repudiar las acciones ilegales vengan de donde vengan”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

OTROS ALCALDES ARRESTADOS

Por alegada corrupción pública.