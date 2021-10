“Que no se repita”, dice Pierluisi sobre incidencias en el caso de Andrea Ruiz Costas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi reaccionó el jueves a la decisión de los funcionarios de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) de archivar las querellas contra las juezas que atendieron el caso de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja Miguel Ángel Ocasio Santiago, el pasado mes de abril.

“Lo que pasó es lamentable y tenemos que hacer todo lo posible para que no se repita. Yo leí en los medios de comunicación que supuestamente ambas juezas ejercieron su discreción judicial, pues lo que voy a decir es, perdonen, pero la discreción judicial no puede ser absoluta. Tenemos que velar porque hayan unos parámetros aquí claros para que eso no se vuelva a repetir”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Según lo que reportan los medios, pues como tenían discreción judicial ahí se quedó. Pues no, ahí no se puede quedar. Hay que buscar la manera de que eso no se repita”, añadió.

Según informes de prensa, Rosa María Cruz Niemiec, de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT concluyó que las juezas del Tribunal Superior de Caguas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez actuaron bajo su “discreción judicial”, cuando no le dieron paso a las solicitudes de protección de Ruiz Costas. La oficial de la OAT recomendó que ambas juezas hagan un acto de “autoevaluación y reflexión” por su proceder en este caso.

Al preguntarle al gobernador si estaría dispuesto a firmar un proyecto de ley que busque limitar la discreción judicial de los jueces, este contestó que “hay que evaluarlo. Eso es un tema delicado. Yo siempre he tenido la mayor deferencia hacia la Rama Judicial y sé que se les concede a los jueces una discreción judicial”.

El pasado miércoles, El director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa dejó saber que a raíz de la conclusión de la investigación, ordenó el archivo de las quejas presentadas contra ambas juezas.