Alba Reyes pide oraciones por la salud de su bebé Noah Ryan

La modelo y empresaria Alba Giselle Reyes, acudió este martes a las redes sociales para pedir oraciones por la salud de su hijo, Noah Ryan Alexander Coyn Reyes, quien llegó al mundo la pasada semana.

"No había querido decir nada porque esperaba que todo mejorara pero ante un panorama un poco incierto quiero pedirles todas sus oraciones por la salud de Baby Noah Ryan. Lleva hospitalizado 4 días(nunca salimos del hospital) y aunque su condición es estable, no ha mostrado mejoría, al contrario ha empeorado un poco y podría ser muy peligroso. Así que les pido que me lo pongan en oración para que comience a responder al tratamiento y podamos irnos pronto a casa juntos", publicó Reyes en Facebook.

El varón nació el jueves, a las 9:52 p.m., según publicó, junto a un emotivo video del momento.

"Estas fotos capturan quizás el momento más íntimo que he compartido públicamente pero ustedes han sido parte de mis momentos más importantes y felices, como también de los momentos más difíciles y trágicos así que quería compartir este momento con todos ustedes donde mis lagrimas son de felicidad absoluta. Gracias por su apoyo, y cariño siempre para conmigo y los últimos meses por todas sus oraciones por mi embarazo y mi bebe. Noah Ryan nació en la ciudad de Ponce en el Hospital San Lucas. Ponce ha sido parte de muchos eventos importantes en mi vida personal y profesional y ahora tengo un hijo ponceño!", escribió Reyes, quien agradeció al trato recibido por parte de los profesionales del hospital.

Reyes anunció su embarazo en octubre.

"Y así nada más… un latido the cambia la vida! Mi bebé arcoiris llega en 2022!", escribió.

El término "bebé arcoíris" es utilizado cuando se trata de la llegada de una criatura tras la pérdida de un embarazo.