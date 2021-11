Alcade de Utuado defiende uso de fondos para el COVID-19 para pista de patinaje

El alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, defendió el lunes el uso de fondos del COVID-19 para una pista de patinaje sobre hielo, que según se informó, estaría cerca de los $100,000.

“La cantidad exacta no creo que llegue jamás y nunca hasta allá. Pero, independientemente de dónde vengan los fondos, la parte del COVID no solo es para alcohol y sanitizer. La parte de volver a la normalidad después de la pandemia, tenemos que retomar la parte emocional de los niños, de las personas mayores, la parte recreativa. Siempre los adversarios están buscando como ellos no hicieron nada en ocho años, están buscando de cómo atacarme. Son fondos que está destinados para eso”, dijo el alcalde en entrevista radial (Red Informativa de Puerto Rico).

“Todos los alcaldes están haciendo esto”, insistió.

El alcalde explicó que hasta hoy se podrá utilizar la pista de hielo y que la misma estuvo muy concurrida el fin de semana.

Señaló que las personas que la utilizan presentaron sus pruebas de vacunación y los que no contaban con vacunación, pudieron realizarse una prueba rápida.