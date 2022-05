Alcalde de Aguas Buenas se declara no culpable

El alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, se declaró no culpable este jueves, durante una vista realizada mediante videoconferencia.

A García Pérez se le impuso una fianza de $10,000 y podrá permanecer libre bajo condiciones del tribunal, incluyendo entregar su arma de fuego, así como la licencia para portarla. Tendrá hasta el 19 de mayo para pagar la fianza.

Según indicó la fiscalía federal, como parte de la evidencia, cuentan con imágenes y audios del alcalde participando de los intercambios ilegales que se le imputan.

En la vista se conoció que el funcionario posee un arma de fuego que no había sido ocupada al momento, por lo que el tribunal ordenó que se entregue de inmediato, al igual que la licencia.

García Pérez fue arrestado en la madrugada, al igual que el alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, quien también se declaró no culpable.

Ambos funcionarios son representados por el licenciado Osvaldo Carlo.

Según el pliego acusatorio, los alcaldes estuvieron involucrados en esquemas en los que recibían sobornos a cambio de otorgar contratos.

El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, detalló en conferencia de prensa que los funcionarios enfrentan cargos de conspiración para cometer soborno, comisiones ilegales, soborno y extorsión, pues recibían pagos de dos contratistas cuyas compañías se dedicaban al recogido de basura y escombros, así como servicios de asfalto y pavimentación.

REACCIONA EL GOBERNADOR

El gobernador Pedro Pierluisi exigió la renuncia inmediata de los alcaldes arrestados.

“He sido firme con este tipo de caso y esta vez no es la excepción, por lo que exijo la renuncia inmediata de ambos alcaldes arrestados hoy y espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos y sobre cualquiera que piense en volver a fallarle a Puerto Rico. La corrupción es un mal social que no vamos a tolerar. Los arrestos de estos dos alcaldes son un duro golpe a la confianza del pueblo. Me parece increíble que tengamos que seguir pasando por esto, pero el Pueblo puede estar seguro que como gobernador y presidente de un partido no me temblará la mano para repudiar las acciones ilegales vengan de donde vengan”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

OTROS ALCALDES ARRESTADOS

Por alegada corrupción pública.