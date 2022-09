Alcalde de Bayamón: Memorando de Entendimiento que le envió LUMA no formalizaba acuerdo

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz dijo en la noche del lunes que esperaba un Memorando de Entendimiento (MOU) con LUMA Energy, pero lo que recibió fueron razones para no establecer ningún acuerdo.

“La carta que envió inicialmente LUMA Energy a su municipio, no consistía en un acuerdo colaborativo (MOU) y lo que contenía la misma eran todas las razones por las cuales no querían formalizar un acuerdo con el ayuntamiento. No obstante, el Municipio recibió el alegado acuerdo o (MOU) enviado por LUMA y el mismo solo detallaba trabajos de recogido de escombros, remoción de material vegetativo y control de tránsito, funciones que ya el municipio hizo y siempre ha hecho sin necesidad de un acuerdo de colaboración.

Denuncian que LUMA Energy ha tardado demasiado.

“Nosotros fuimos más lejos y este fin de semana, levantamos líneas caídas que no estaban energizadas para facilitar y acelerar el trabajo de las brigadas de LUMA e instalamos postes nuevos en algunas áreas. Además, las carreteras estatales y municipales de la zona rural ya están libres de escombros y con acceso para el libre tránsito de las brigadas de LUMA, por lo que ahora compete a LUMA y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) culminar los trabajos, pues ya no hay excusa”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

Añadió, que confía en que la compañía privada imparta carácter de urgencia a la situación que viven miles de bayoneses, particularmente de las zonas rurales que aún permanecen a oscuras y que como consecuencia de la falta de energía eléctrica tampoco tienen agua potable.