Alcalde de Caguas anuncia ajuste de plan de seguridad

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció el lunes que la Policía Municipal y la Policía Estatal hicieron ajustes al plan de trabajo para atender la criminalidad en la ciudad.

“Como parte de los ajustes todas las unidades de la policía del área de Caguas estarán destacadas principalmente en el turno nocturno que contará con unidades adicionales tales como: Drogas, Tránsito, Unidad de Operaciones Tácticas, Cuerpo de Investigaciones Criminales y la División de Vehículos Hurtados, con su unidad de cámaras de electrónicas capaces de detectar vehículos hurtados y desaparecidos, para el patrullaje preventivo”, dijo Miranda Torres en declaraciones escritas.

Precisó que este plan tendrá particular atención a las áreas que se han identificado como las de mayor incidencia criminal y que la Policía Municipal estará trabajando en conjunto con la Policía Estatal.

"La Policía Municipal de Caguas siempre ha trabajado de forma constante y en total colaboración con la Policía Estatal en aras de prevenir y atender la criminalidad. Sabemos que estamos enfrentando un momento delicado con la criminalidad y eso es motivo de preocupación. No bajaremos la guardia y haremos los ajustes necesarios para enfrentar esta escalada en la criminalidad. No podemos estar conformes con lo que sucede. Y la ciudadanía tiene que saber que no estamos cruzados de brazos”, agregó el alcalde.

Miranda Torres indicó que “se está trabajando con coordinación con la Policía Estatal, combinado recursos para evitar duplicidad de trabajo y estamos intercambiando información que nos permita anticipar y llevar ante la justicia a los miembros de las organizaciones criminales. Recabamos la cooperación de la ciudadanía a esta iniciativa”.