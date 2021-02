Alcalde de Caguas reclama al gobierno estatal que repare las carreteras de su pueblo

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, exigió al gobierno central que cumpla con su responsabilidad y desistan de una vez y por todas “el discrimen y abandono que por más de 4 años han tenido contra el municipio de Caguas” y atiendan los reclamos del pueblo asignando los fondos necesarios para la reparación de las carreteras estatales que ubican en la ciudad y que se encuentran en condiciones desastrosas.

Miranda Torres hizo su reclamo desde la sede de la Asociación de Alcaldes en Puerta de Tierra, en San Juan, donde estuvo acompañado del presidente de este organismo Luis Javier Hernández y líderes comunitarios de Caguas. “Durante 4 años hemos reclamado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que repare las carreteras estatales que están en malas condiciones y que representan un peligro para los ciudadanos que transitan por ellas. Nuestros esfuerzos han sido infructuosos y la falta de acción del gobierno central es insostenible para la gente de Caguas”, aseguró.

El primer ejecutivo municipal hizo un recuento de las gestiones que ha llevado a cabo para que el DTOP atienda las carreteras en estado crítico en Caguas. Las acciones más recientes han sido cartas al gobernador Pedro Pierluisi y a la designada secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez Vega.

Mirada Torres dijo que desde el cuatrienio pasado cursó cartas al entonces secretario del DTOP y se reunió con la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, en busca de una solución que al momento no se ha producido. Recordó que a raíz de la reunión con la primera ejecutiva en septiembre del 2019 en la Autoridad de Carreteras y Transportación le indicaron que existía un proceso de preparación de subasta para arreglar las carreteras PR-784, PR-795 y PR-788, y que tenían en diseño la PR-183, para luego proceder con la subasta de esta última.

Los trabajos que se han llevado a cabo en los años mencionados han impactado a los 11 barrios de la ciudad, por lo que incluyen urbanizaciones, áreas rurales y avenidas. Para ilustrar las cifras, es necesario hacer constar que la administración municipal ha invertido cerca o más de un millón de dólares en todos esos años fiscales mencionados, con excepción del 2017-2018, que fue el año del huracán María.

“La frustración de la ciudadanía la entiendo y la comparto. El estado de las carreteras estatales es terrible. Mi administración municipal ha trabajado duro para cumplir nuestra parte. Sin embargo, el DTOP no ha sido una agencia responsiva a la magnitud del problema que tenemos con el estado de deterioro de las carreteras del país. No se trata de excusas o pasar la papa caliente. Lo que ocurre es que hay una agencia que existe para mantener las carreteras y no está cumpliendo con esa función”, afirmó Miranda Torres.

"Se nota que el gobierno estatal se ha olvidado que aquí hay una población bien alta que transita estas carreteras todos los días", dijo una líder comunitaria.

Reacciona el secretaria de Obras Públicas

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, reaccionó este domingo en la tarde a las denuncias del alcalde de Caguas, William Miranda Torres, acerca de las condiciones de las carreteras municipales y solicitando acción al gobierno estatal.

“Escuchamos las declaraciones del Alcalde de Caguas, y estaremos reuniéndonos el próximo martes a las 8:30 de la mañana. para dialogar acerca de sus inquietudes y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de las carreteras estatales en el municipio”, dijo Vélez Vega en una declaración escrita.

“Desde que llegamos a la agencia hemos llevado una agenda proactiva de reuniones con los alcaldes y ha quedado claro que siempre mi puerta estará abierta para atenderlos. Tan cercano como el pasado jueves sostuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, donde le detallé mi disponibilidad de reunirme con cada uno de ellos y sobre mi política de puertas abiertas. El honorable alcalde me invitó a la próxima reunión de la Asociación para conocer a los alcaldes y presentar nuestro plan de trabajo”, añadió Vélez Vega.

“Nuestra administración velará por brindarle a cada municipio los fondos para que puedan atender las necesidades principales de las vías públicas estatales. Actualmente, estamos trabajando esta asignación de fondos mediante los convenios con los municipios, donde se ha desarrollado un mecanismo que brindará este dinero de forma justa y equitativa, que consta de una fórmula basada en cantidad de los kilómetros de carretera”, señaló.

