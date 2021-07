Alcalde de Cataño ordena cancelar contrato de lujosa guagua

El alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, informó este miércoles que ordenó la cancelación del contrato de arrendamiento de una lujosa guagua que le costaba al Municipio $4,500 mensuales.

“En la mañana de hoy, ordené a la Oficina Legal del Municipio de Cataño que notificara a la empresa Bou Maintenance Corp. la cancelación del contrato 2022- 0059-Z, mediante el cual se alquiló una SUV que se asignó a mi oficina.

La misiva, dirigida al presidente de la compañía, José Bou Santiago, fue enviada a la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, vía correo electrónico y entregada a la mano a los auditores de esta oficina, quienes hace dos meses y en cumplimiento de su función habitual auditan las operaciones fiscales del Municipio de Cataño correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 al 30 de abril del 2021. Reconozco que la decisión de optar por este tipo de contrato para la adquisición de un vehículo para mi uso no fue la más acertada. Jamás tuve la intención de causar menoscabo en el erario en el municipio. Debo decir que aun cuando la decisión no fue la más correcta, el proceso de contratación realizado por personal del municipio fue llevado con la mayor corrección. Mi compromiso con el pueblo es que situaciones similares a esta no volverán a ocurrir”, sostuvo en declaraciones escritas.

