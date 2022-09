Alcalde de Ciales solicita a LUMA que energice institución hospitalaria

El alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero solicitó este viernes a LUMA Energy que tomen acción ante la falta de energía en PryMed Medical Care Inc., corporación sin fines de lucro que ofrece servicios de Salud Primaria en Ciales, localizada en la carretera PR-149, km 13.0, frente a la estación de bomberos.

Burgos Otero informó que esta facilidad es la más cercana y de no energizarse pronto, los hospitales más cercanos están ubicados en el pueblo de Manatí, que con alguna emergencia mayor sería mucho tiempo para algún paciente crítico recibir primeros auxilios.

“Pedimos ayuda urgente para llevar el servicio de energía eléctrica a esta institución hospitalaria, vital en nuestro pueblo. En el 2017 tras el paso del Huracán María, nuestro pueblo de Ciales fue el último municipio de Puerto Rico en energizarse. Esa situación NO volverá a ocurrir, como Alcalde estoy MUY atento y les GARANTIZO que todos los cialeños también lo están. No voy a permitir excusas. En nuestro pueblo las líneas están arriba, no hay postes en el suelo y estamos listos para recibir el servicio”, indicó el ejecutivo municipal.