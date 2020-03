Alcalde de Guánica reacciona a denuncias de supuesto abandono a refugiados

El alcalde del Municipio de Guánica, Santos Seda Nazario “Papichy”, reaccionó este lunes a las denuncias ciudadanas que apuntaban a un supuesto abandono de parte de la administración hacia los residentes de los campamentos que permanecen sin viviendas.

Declaraciones oficiales

“Realmente me siento muy indignado y defraudado con algunos residentes de los 4 campamentos que existen en mi municipio por comentarios que han hecho a algunos miembros de la prensa de este país, en el sentido de que residen en esos campamentos porque este servidor y la Administración Municipal, no hemos hecho gestiones para resolver su problema de vivienda como secuela de los sismos que han afectado a nuestro querido pueblo”, expreso el alcalde de Guánica.

“El pueblo de Puerto Rico sabe cómo hemos atendido con compromiso y responsabilidad toda este terrible situación. Al día de hoy hemos repartido miles de dólares en ayudas gracias a la colaboración del gobierno central, de los recursos disponibles en el municipio y sobretodo del pueblo de Puerto Rico y la diáspora, que se han desbordado en ayuda para nuestro pueblo. Todos y te repito todos los barrios de nuestro municipio recibieron esta ayuda directamente. Nuestro Municipio no tenía ningún almacén, fui muy estricto e impartí instrucciones de que inmediatamente llegaran a nuestro municipio las ayudas, se repartieran, se indicara el barrio o sector al cual se dirigirían y así se hizo. Teníamos un equipo de capital humano de la Administración Municipal atendiendo esto. Decir que yo no he atendido a cada sector y que no se les ha brindado ayuda es una mentira malintencionada y tengo que llamarlo de esa forma porque no hay otra. Yo hablo de frente y sin ocultarme pues me siento muy decepcionado con estas personas que han estado acusándonos de abandono y falta de atención a sus problemas de vivienda, realmente desconozco sus intenciones pero me da mucha pena que tenga que salir a responder por estos ataques viciosos contra mi persona, los cuales repito no entiendo cuál es el propósito”, dijo muy indignado Santos Seda.

“En términos de vivienda nosotros llegamos a tener más de mil refugiados en el Refugio Oficial que estuvo en el Coliseo y luego en el Tent Camp administrado por la Guardia Nacional de Puerto Rico y el municipio, y un total de más de veinticinco campamentos a través de todas las comunidades. Al día de hoy el Campamento Oficial ya no existe. Este servidor con nuestro equipo de trabajo nos aseguramos que todos y cada uno de los participantes del mismo a través de bouchers, ayuda económica o vivienda publica, hoy estén acomodados en una vivienda segura y digna. Aun reconociendo que nuestra responsabilidad vicaria era con el Refugio Oficial asumimos la responsabilidad de atender cada uno de los campamentos establecidos por los mismos residentes a través de todos los barrios y sectores. De ese total de residentes en campamentos solo quedan al día de hoy 4 campamentos con 17 familias residentes”, detallo el alcalde también conocido por “Papichy”.

“Yo he sido muy responsable siempre a través de este difícil fenómeno de la naturaleza en mantener la data actualizada sobre cada uno de esos residentes que hemos tenido que atender y consciente de que necesito estar claro sobre la gestión individual para con cada uno de ellos, en los pasados días envíe personal especializado de la Oficina de Manejo de Emergencias y Desastre junto a personal del Gobierno Estatal del Departamento de la Vivienda y del Departamento de la Familia a realizar un censo por todos y cada uno de los campamentos. El que consistía de una entrevista personal a cada residente en donde nos asegurábamos de que se le cuestionara sobre la ayuda solicitada por ellos y el status, sobre la ayudas disponibles, de que se les había hecho la gestión correspondiente, de que estos la habían aceptado y las razones para cualesquiera fuera la respuesta, al final del censo se les pedía nos firmaran un ahoja detallando su decisión, para yo asegurarme del servicio prestado, lo cual se respondían de manera libre y sin presión alguna”, explicó Santos Seda.

“Producto de ese censo al 22 de marzo solo quedan cuatro campamentos: Cancha de Siberia, Cancha de Valle Tania, Parque de La Laguna y y un segundo en La Laguna. En el primero tenemos 8 refugiados, en el segundo 3 refugiados, en el tercero 13 refugiados y en el último 16 refugiado para un total de 40 refugiados, dividido en 17 familias. Ese censo nos proveyó la oportunidad de actualizar esta data y confirmar el teléfono, la dirección y los datos de la persona jefe de la familia y de los que en el menor de los casos eran residentes solos”, detallo el alcalde del municipio más afectado por los sismos en el sur del país.

“Soy una persona seria y nunca utilizo la mentira como respuesta, ante la falsedad y calumnia de las personas que se han prestado para esta componenda que no entiendo la razón ni la intención de esta acusación, voy a proporcionarles el detalle en cada uno de los casos y lo que hemos hecho por cada familia, según el documento que fue parte de ese censo y que lo firmaron de manera libre y voluntaria. Comencemos caso por caso: Angélica Rivera Padilla, su residencia tuvo danos pero FEMA rechazo el caso, esta en gestiones con la dueña de la casa para realojarse y se le envió ingeniero estructural que catalogó de amarillo la casa, decidió permanecer en el campamento; Ernesto Figueroa, recibió $700 dólares de aprobación de FEMA para rentar residencia pero alega no encuentra residencia, se le ofreció Vivenda Publica en Mayagüez mientras tanto, decidió permanecer en el refugio y relevo de responsabilidad al Municipio; Ramón Ayala, su residencia tuvo danos y FEMA le aprobó $160 para renta, pese a las orientaciones decidió permanecer en el campamento y relevo al Municipio de responsabilidad; Julián Camacho, su casa es rentada , propietario no radico ayuda de FEMA y están buscando donde volver a alquilar; Sonia Auffatt, radico petición a FEMA, le aprobaron renta pero no encuentra casa, su intención es permanecer en campamento y relevo al municipio de responsabilidad; Nilsa Alicea, está en espera de reparaciones a su vivienda decisión permanecer en campamento y relevo al municipio de responsabilidad; Lizbeth Malave está apelando su caso de FEMA. FEMA le denegó su caso, es residente de Sabana Grande y su casa no ha sido inspeccionada; William Martínez, FEMA no le asigno fondos, rewsdencia dentro de predio familiar de 5 casas municipio no es responsable de los danos, permanecerá en campamento y relevo al municipio de responsabilidad; Lissette Santos, está apelando su caso de FEMA, Vvienda aprobó Plan 8 y está buscando casa pues no encuentra, se queda en el campamento y relevo al municipio de responsabilidad; Rosario Flores, recibió fondos de FEMA para renta pero no encuentra casa, relevo al municipio de responsabilidad y decidió quedarse en campamento; Juan Gonzalez, su casa era de herederos, no ni radico caso en FEMA ni en Vivienda, decidió quedarse en campamento y relevo de responsabilidad al municipio; Jose Soto, recibió fondos para renta de FEMA pero no encuentra casa para alquilar, decidió permanecer en campamento y relevo al municipio de responsabilidad; Mariam Sepúlveda, recibió ayuda de FEMA para enta, solicitud pendiente en Vivienda, se quedara en campamento mientras tanto relevo al municipio de responsabilidad; Javier Martínez, radico en FEMA y Vivienda, desconoce status de los casos, permanecerá en campamento y relevo al municipio de responsabilidad; Juan Santiago, FEMA le dio fondos para renta y no encuentra casa y Vivienda le ofrece residencia en otro municipio pero no acepta , permanecerá en refugio y relevo al municipio de responsabilidad; Leticia Rodriguez, no recibió ayuda de FEMA, se queda en campamento y relevo al municipio de responsabilidad; Angel Rosado, recibió fondos de FEMA para renta pero no encuentra casa, se quedara en campamento y relevo de responsabilidad al municipio; Yadiz Pacheco, recibido fondos de FEMA para alquiler y no encuentra casa, radico solicitud Plan 8 en Vivienda, permanecerá en campamento y relevo de responsabilidad al municipio; y Rubén Garcia, quien recibió fondos de FEMA para alquiler y no encuentra residencia”, detallo el alcalde caso por caso.

“Además de este censo responsable y verídico realizado por estos funcionarios públicos bajo nuestra supervisión directa hace dos emanas iniciamos un esfuerzo que visitaria todo nuestro municipio divido en 12 eventos titulado Manos a la Obra, Guanica se levanta en donde llevamos a las comunidades al project manager de la demolición de las estructuras, para orientar y asegurar todo el mundo había radicado demolición si es el caso correspondiente, oficiales de FEMA orara status y radicar casos nuevos, a la a Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio, para atender casos, a oficiales y psicólogos de ASMCA orara apoyo emocional, a la Oficina de Distrito del Presidente Senado de PR para ayudar con la permiso logia o gestiones con el Gobierno Estatal y al Departamento de la Vivienda, en todas esas Orientaciones yo estuve presente, comenzaron desde las ocho de la manana y muchas duraron hasta pasadas las cuatro de la atarde y se atendieron a todas las personas para un total de dos mil residentes atendidos. Yo he cumplido y toda esta información que les estoy brindando está documentada y con registro para cualquier persona que quiera confirmar la veracidad de nuestras acciones y palabras”, dijo de manera enfática el alcalde Seda.

“Como veras he sido muyresponsabke en darte toda la data con nombre y apellido para que conste mi versión que es la única pues es producto de la verdad de la responsabilidad con que he atendido el asunto de vivienda que es mi responsabilidad primaria y mi prioridad, resolver y proveer herramientas para que cada residente de este municipio tenga una vivienda segura, pero no puedo permitir que la mentira sea quien domine este proceso. Si hay alguna persona que no está en esta lista y que es jefe de familia y está en campamento no tengo problema que s me haga llegar el nombre y sin ningún problema proveeré el estatus de nuestra gestión”, solicito el alcalde.

“Hago un llamado a estos compueblanos nuestros a seré activos en la gestión que les corresponde a ellos para obtener o recuperar su vivienda. El gobierno no lo puede hacer todo también ustedes tienen que establer esta necesidad como una prioridad y agilizar la gestión que les toca a ustedes hacer personalmente. Con la tranquilidad que me brinda la satisfacción del deber cumplido puedo mirarles de frente pues sé que he hecho mi parte. No solo tengo la responsabilidad de ayudar en el asunto de la vivienda a mis querido guariqueños, tengo que atender las facilidades municipales destruidas, atender el asunto del aspecto económico en términos de los comerciantes, los pescadores y los que ha perdido sus empleos, la infraestructura de nuestro municipio que resulto gravemente afectada, y el aspecto de la salud física y emocional. Además de la radicación y solicitud de los fondos estatales y fedérales para la recuperación de nuestro pueblo. Estas acusaciones de falta de gestión y abandono son algo que duele, que no esperaba pero que no voy a permitir que me desvíen de mi concentración y de mi norte de levantar a Guanica”, dijo emocionado el alcalde Santos Seda.

“Por otro lado tengo que agradecer a lo cientos de guariqueños que me escriben a diario, que me llaman y me par para felicitarme y apoyarme por todo lo que hemos hecho. A esos detractores les agradezco también y les digo que son todos ustedes mi fuerza y motor para seguir adelante. A mi familia a quienes apenas veo, a mi querida esposa Doris quien es mi apoyo y oasis de fuerza, y a esos servidores públicos del municipio y del gobierno estatal, gracias por dar la milla extra. Les anunció a todos ustedes que dentro de los próximos días y tan pronto no los permita la situación del CO-VI-19, estaremos dando un Informe de Status y Gestiones para que nuestro pueblo y ustedes estén al tanto de todo lo que hemos estado haciendo en nuestros Proyectos, como Manos al Obra, Guanica se Levanta”, anuncio Santos Seda.

“Nuestro pueblo es inteligente , conoce y sabe quiénes son las personas mal intencionadas, con agendas personales y lamentable te politiqueras, que quieren empanar nuestra gestión y hacernos danos. Esa pequeña minoría les digo: mi corazón es tan grande y mi compromiso tan genuino que ninguno de ustedes en sacará de mi camino ni de mi meta Guánica es mi amor y mi pasión”, puntualizó.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.