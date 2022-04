Alcalde de Juana Díaz pide a líderes legislativos convocar interpelación al presidente del Negociado de Energía

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres urgió este viernes al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y a José Luis Dalmau Santiago en el Senado a citar a una vista de interpelación para que los integrantes del Negociado de Energía de Puerto Rico le respondan al País cuáles han sido los criterios para aprobarle todos los aumentos solicitados por la privatizadora LUMA Energy.

“Desde el pasado mes de junio, cuando LUMA asumió el control total sobre el servicio eléctrico en la Isla, se han aprobado unos seis aumentos elevando el costo del kilovatio-hora. Todo esto con el aval incondicional de parte del Negociado de Energía, Edison Avilés. El pueblo no aguanta más y la Constitución permite que desde los Cuerpos legislativos se obligue tanto a Avilés como a los otros cuatro comisionados asociados a rendir cuentas y explicar al detalle el por qué de todos estos aumentos”, destacó el alcalde juanadino en declaraciones escritas.

Dice que es importante que el Negociado de Energía reconsidere el alza.

Hernández Torres señaló que estos continuos incrementos en el servicio desencadenan un efecto inflacionario que afecta todos los sectores de la economía.

“Este aumento no solamente lo siente de inmediato el consumidor, sino que se afecta el pequeño y mediano comerciante que a su vez pasa el golpe al pueblo. De igual forma se afectan los presupuestos municipales al tener un gasto adicional mayor para el pago de agua y luz”, indicó el primer ejecutivo.

De otra parte, Hernández Torres destacó que el tema de la rendición de cuentas respecto a los incrementos en el costo y la facturación de la luz era una de las quejas mayores por parte de los consumidores bajo el manejo directo del gobierno en la AEE.

“Aquí el gobernador Pedro Pierluisi guarda silencio a pesar de que, en medio de la campaña electoral señalaba que no favorecía ningún aumento y ahora no asume ninguna postura. Ya que el Primer Ejecutivo no hace nada al respecto, es importante que la Cámara y el Senado descarguen esa facultad constitucional y traigan al Negociado de Energía para que rindan cuentas. El Negociado está para regular el precio de la luz, no para complacer a LUMA en todo lo que pidan”, concluyó Hernández Torres.