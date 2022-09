Alcalde de Ponce denuncia que menos del 10% del pueblo está energizado

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, denunció este lunes que a ocho días del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, menos del 10% del pueblo está energizado.

“Ponce es el pueblo con menos energía. Yo entiendo que menos de un 10%. Gracias a Dios pudimos energizar los hospitales desde ayer [domingo], pero necesitamos información para nosotros llevarla a nuestra gente”, reclamó Irizarry en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Residentes desesperados suplican que se les restaure el servicio.

El funcionario solicitó al consorcio LUMA Energy a que les identifique qué problemas puede ir resolviendo en su municipio para que la energización sea una más rápida.

“En la mayoría de la ciudad no tenemos tantas dificultades de tendidos, transformadores o algunos cables. Lo que no entendemos es por qué ese porciento de energización no se ha concretado en la ciudad de Ponce. Si me dan la información y me dicen: “Mira, tenemos este problema”, yo puedo identificar, y entonces colaborar, ya sea con alguna brigada especial, pero no tenemos la información”, agregó Irizarry.

El gobernador Pedro Pierluisi le dijo el lunes a los alcaldes que interesen colaborar para el restablecimiento de energía en sus municipios, que firmen un memorando de colaboración a esos fines.

“Mi llamado es a que firmen el memorando de colaboración que ya se tiene con LUMA que lo que hace es asegurar que no se ponga en peligro la vida de nadie cuando se hagan trabajos cerca de líneas de distribución. Es importante decir que hasta el momento no hemos tenido accidente alguno. La ayuda se acepta, pero como dijo Josué Colón, esto no es silvestre. Que cuando se hagan esos trabajos, se hagan de una forma segura”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

A las 2:14pm, el portal del gobierno indicaba que 59% de los clientes de LUMA Energy contaban con servicio eléctrico. Se trata de 859,266 abonados.

"Buchipluma", dice sobre las promesas del gobierno y LUMA.