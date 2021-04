Alcalde de Ponce establece orden ejecutiva para atajar alza de COVID-19

Ante el incremento de personas contagiadas de COVID-19, el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, anunció este domingo algunas medidas que implementará durante estas dos semanas, hasta el 30 de abril.

El alcalde firmó una orden ejecutiva que incluye trabajo a distancia en tareas no esenciales del personal del Municipio, mientras que se mantienen y aumentan las campañas educativas y entrega de mascarillas en las comunidades.

Aseguran que números no concuerdan con datos recopilados por el Departamento de Salud.

“Durante muchos años practiqué la Medicina con mucho orgullo y responsabilidad. Convertirme en alcalde de la Ciudad Señorial no me aparta de los preceptos de salvaguardar vidas. Es menester mantener un pueblo saludable para poder ser productivo en todos los aspectos. Ante la presencia de la pandemia del COVID 19, hemos experimentado un cambio radical en nuestras formas de actuar y vivir, para mantener el cuidado de nuestra salud colectiva y también la individual”, indicó Irizarry Pabón.

La ocupación de 30 por ciento de la capacidad en restaurantes y locales cerrados además de promover distanciamiento y uso de mascarilla, mientras se recomienda el recogido de alimentos en la puerta y entrega a domicilio.

No se emitirán dispensas para actividades sociales ni multitudinarias, mientras que se cierran playas, cayos e islotes. Se promueve el ejercicio individual.

Se exige al Gobierno central una campaña de vacunación masiva 24/7 que garantice una distribución equitativa en los municipios, con el fin de proteger a la mayor cantidad de población posible.

El galeno recordó que “hace unos días compartí la preocupación del asesor de Salud del Presidente Joe Biden donde alertaba que veía un aumento en contagio en jóvenes y niños, particularmente de la cepa del virus británica. Esta y otras cepas ya están en Puerto Rico. Aunque se ha vacunado mucha gente y aún falta, no es razón para bajar la guardia. Debemos cuidarnos y tomar medidas para evitar contagios. Más aún, que el virus ha presentado variantes que conllevan mayor infectividad y posibles complicaciones”.

Así mismo, subrayó que “es menester ajustar medidas ahora ante los números que se están presentando y no caer en el error de proyectar una resolución de que el virus está por controlarse porque, lamentablemente, no es la realidad que se observa. Durante estas próximas semanas y día a día, debemos observar con estricto cuidado cómo evoluciona esta situación porque la vida y bienestar de nuestro pueblo están en juego. No se trata de exagerar ni alarmar, sino de una manera preventiva y de mucha precaución, anticipar y evitar un descontrol que sea trágico a nuestra salud grupal”.

Irizarry Pabón agregó que, como médico, ofrece su consejo profesional de prevención y precaución ante este repunte de la pandemia. “Y como Alcalde, quiero lo mejor para Mi Pueblo y los invito a tomar las medidas propias de cuidado desde su núcleo familiar e íntimo y a su vez, cuidarse como comunidad y como pueblo. Tomaremos las medidas y haremos recomendaciones para proteger TU vida y la de los tuyos. Veamos esto con seriedad y no como capricho”.

Hace varias semanas empezó un repunte de contagios del COVID 19, cuya tendencia ha preocupado a los profesionales de la Salud, lo que ha hecho que hagan llamados para alertar a la población, con el fin de evitar que se complique y se salga de control y a su vez, evitar muertes.

