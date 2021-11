Alcalde de San Sebastián anticipa que no acatará la Orden Ejecutiva por COVID-19

En respuesta a la Orden Ejecutiva contra el COVID-19 firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez anticipó el martes que no acatará la misma en lo que respecta a los municipios.

“Respetamos el derecho a la privacidad médica y la dignidad de cada ser humano por lo que NO solicitaremos evidencia de vacunación contra COVID-19, o prueba de COVID-19 negativa en NINGUNA de nuestras facilidades municipales. La entrada y el servicio que brindamos a nuestra gente no será condicionado al estado de vacunación o prueba negativas de COVID-19. Igualmente, toda persona o concesionario que alquile alguna de nuestras facilidades municipales, no podrá discriminar requiriendo evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para el disfrute de dichas facilidades", dijo el alcalde en declaraciones escritas.

Jiménez Pérez también dijo quetTampoco se requerirá vacunación contra el COVID-19 en niños que participen del programa “Head Start”, ya que se trata de "una decisión de los padres si vacuna o no a sus hijos".

Estudiantes mayores de 5 años tendrán que estar vacunados antes de febrero del 2022.

"Las imposiciones a través de mandatos atentan contra los principios más básicos de una democracia donde la dignidad del ser humano es inviolable e inquebrantable. Cada individuo debe tener la libertad de escoger qué tratamiento y medidas de protección sanitaria acoge en favor de su salud física y mental", expresó.

"Una vez más, el gobierno de Puerto Rico atenta contra los derechos y la dignidad de nuestros ciudadanos a través de los mandatos dictatoriales e irracionales para combatir la pandemia del COVID-19. Han sembrado en nuestro pueblo una semilla de división y han promovido insistentemente la segregación, estigmatización, marginación y deterioro de la salud física y mental de miles de personas que por las razones que sea, han tomado la decisión de no vacunarse", añadió.

Urge vacunar contra el COVID-19 a los niños.

El alcalde fue enfático en que continuarán implementando las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los que visitan sus facilidades; entre ellas, la ocupación máxima de un 50 por ciento de capacidad en todas las instalaciones municipales, desinfección constante, sistemas de filtración de aire, puertas libres de contacto, entre otras.

"Igualmente seguiremos garantizando y facilitando el que las personas que deseen vacunarse lo puedan hacer, así como también respetaremos y defenderemos el derecho de los que no deseen hacerlo. Además, pronto comenzaremos las clínicas de salud con programas dirigidos al fortalecimiento de la salud física y mental de toda la ciudadanía de San Sebastián”, finalizó el alcalde.

Además de San Sebastián, el otro municipio que no exige la vacunación para sus empleados es el de Naguabo, cuya alcaldesa del Partido Popular Democrático (PPD), Miraidaliz Rosario Pagán públicamente ha dicho que no está vacunada.