Alcalde de Trujillo Alto dice que no puede hablar sobre alegada investigación federal

El legislador municipal de Trujillo Alto, Gabriel Pérez dijo que en la tarde del martes hubo una reunión con el alcalde José Luis Cruz Cruz y los legisladores municipales del Partido Popular Democrático (PPD).

“Hubo una reunión con la mayoría del Partido Popular, pero no era lo que él prometió. Yo no estuve presente”, dijo Pérez en entrevista radial con Radio Isla 1320. Pérez alegó que los martes a las 6:00 de la tarde -hora en que se dio la reunión- no puede participar por razones laborales.

“Me cuentan los compañeros que de lo que yo quiero preguntar y el pueblo quiere preguntar, de eso, él no puede hablar”, añadió Pérez en referencia a los informes de prensa que apuntan a que el alcalde es o ha sido investigado por las autoridades federales.

Hoy tendría que comparecer ante un gran jurado federal, pero no ocurrió.

Según Pérez, a nivel del partido en Trujillo Alto, habrá que tomar alguna decisión ante la inactividad del alcalde por la supuesta pesquisa y del liderato de la colectividad que tampoco ha hecho nada.

“Tendrá que ser de forma espontánea, de pueblo. Si tiene que ser este servidor, pues voy a convocar a una reunión del liderato en Trujillo Alto. Voy a estar buscando un lugar donde nos podamos ver todos, porque no podemos seguir con esta incertidumbre. Ya vamos para dos meses y esto no aguanta más. Si en el partido a nivel central no va a haber acción, pues va a haber que tomar las riendas y vamos a tener que reunirnos”, expresó.

Luego del arresto del vicealcalde Radamés Benítez en el mes de diciembre por supuesta corrupción pública, al alcalde Cruz Cruz no se le ve por la Casa Alcaldía ni tampoco ha estado disponible para los líderes del PPD que supuestamente lo llaman y no lo consiguen.

Rechaza estar involucrado en caso de corrupción.