Alcalde de Utuado dice que accidente de joven en cancha fue “el destino”

Un joven recurrió a las redes sociales para relatar cómo sobrevivió a un duro golpe el pasado jueves 26 de septiembre, luego de que el canasto de una cancha en Utuado le cayera encima.

Según Wesley Vélez, mientras practicaba el deporte de baloncesto se aguantó del canasto y este cedió. Esto presuntamente le provocó una fractura craneal, laceraciones y pérdida de audición de un oído.

"Estoy bastante delicado. Lo que me está sucediendo es bien difícil. No me siento bien, estoy tomando muchos medicamentos" dijo Vélez.

El afectado denunció que las facilidades estaban descuidadas e instó a este y otros municipios a mejorar las áreas recreativas para evitar este tipo de incidentes y fatalidades.

"¿Qué vamos a esperar, que otra persona muera?", agregó.

ALCALDE DICE QUE SON COSAS DEL DESTINO

Por su parte, el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Hereida, reaccionó en Primera Pregunta al terrible accidente y aseguró que fue "el destino".

“Considero esto un incidente de verdad muy lamentable, ya que en esta cancha de nuestro municipio de Utuado. Yo pienso, yo soy de las personas que creen en el destino. Este jovencito es universitario de nuestra Universidad de Puerto Rico, práctica el baloncesto fue becado por la Universidad de nuestro pueblo. Una estrella. (Él) tiene una cancha en la Universidad con tabloncillo, con todos los todos equipos necesarios. Y de Utuado a Bayamón, donde él vive…”, expresó Pérez Heredia.

El ejecutivo municipal no quiso admitir responsabilidad, pero reconoció que desde hace 30 años no se ha inspeccionado los tabloncillos de la cancha.

