Alcalde de Vieques asegura que ninguna escuela será cerrada en su municipio

El alcalde de Vieques, José Corcino Acevedo, dijo el domingo que ninguna escuela pública será cerrada en dicha isla municipio.

“Aunque ayer el secretario de Educación fue categórico en decir que el departamento no se encuentra desarrollando planes para cerrar escuelas, igualmente quiero ser categórico yo en que en Vieques no se puede cerrar ninguna escuela, ni ahora ni en el futuro. Avalamos la sustitución de una escuela por otra de nueva construcción, pero no cerrar planteles; eso lo dejo claro”, comentó el alcalde en declaraciones escritas.

El día de ayer, sábado, el Centro de Investigación de Periodismo (CPI) publicó un reportaje en donde indica que el Departamento de Educación tiene un plan para cerrar 83 escuelas para el 2026.

Horas más tarde, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, desmintió que se pretenda cerrar planteles en el futuro cercano.

“Vieques es una isla municipio, así que la educación de nuestros niños en el sistema público de enseñanza es prioritaria para nosotros. Nuestra topografía y el desarrollo demográfico establece los parámetros para el actual sistema escolar. Este, en cuanto a los planteles, cumple con las necesidades existentes. Entendemos que se necesita renovación y construcción de nuevas escuelas en Vieques y que debe ser prioridad, pero al mismo tiempo, no se puede cerrar ninguna de las escuelas existentes”, añadió Corcino Acevedo.

Vieques cuenta con seis planteles escolares, de los cuales uno es de nivel superior.