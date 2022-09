Alcalde: “La situación en San Germán ha sido devastadora”

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, le pidió a los residentes de su municipio que no salgan de sus hogares, ante los daños catastróficos que ocasionó el huracán Fiona.

“La situación en San Germán ha sido devastadora, catastrófica. Si no tienen una emergencia o no tienen que salir obligatoriamente de sus hogares, por favor, no lo hagan, porque todavía pueden caer árboles al suelo. Con esto en mente, las carreteras aún no son seguras, además de que aún podrían producirse deslizamientos de terreno”, informó.

“Los daños que hemos tenido han sido significativos: una gran cantidad de árboles se cayeron al piso, al igual que una gran cantidad de tendido eléctrico, por lo que aún no tenemos el servicio de energía eléctrica”, hizo hincapié.

“Tenemos, además, sectores que se encuentran sin el servicio de agua potable, entre éstos El Rosario”, puntualizó.

Según indicó, 10 familias perdieron el techo de sus residencias.

De otra parte, el Primer Ejecutivo Municipal puntualizó que “desafortunadamente, también contamos, hasta ahora, con 10 familias que perdieron el techo de sus residencias, entre muchas otras cosas. Sin embargo, no descartamos que la cantidad aumente a medida que nos vayamos adentrando en diversas comunidades”.

“La zona del campo es la que más destruida se encuentra, los daños son inmensos”, expuso.

“La zona está destruida, porque hay muchos árboles en el piso. Y no es para menos, pues nosotros recibimos ráfagas de hasta 100 millas por hora”, insistió.

Olivera Olivera invitó a las personas a informar todo tipo de emergencias a través de los siguientes números telefónicos: (787) 892-5620 (Manejo de Emergencias) y (787) 892-3505 (Policía Municipal).

“Esto ha sido impresionante, la verdad es que esto ha sido catastrófico en San Germán. Qué Dios nos bendiga”, terminó diciendo el alcalde.