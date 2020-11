Alcaldes del PPD critican adjudicación de puestos en la Cámara

Varios alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) criticaron este sábado la movida de algunos representantes de comenzar a repartirse posiciones de liderato, cuando todavía no se ha certificado oficialmente a nadie por la Comisión Estatal de Elecciones.

“El llamado a todos, sin excepción, es que nos concentremos en realizar la labor a la que hemos sido llamados: unir al país y trabajar en alianzas, en segundo lugar, concentrar esfuerzos en el recuento de votos, para que el proceso electoral culmine de manera tranquila y en paz. No es momento de reclamos de liderato, para eso habrá tiempo”, dijo el presidente interino de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Hernández mencionó que una vez se culmine el conteo de votos, se procederá la emisión de las certificaciones preliminares. Luego se iniciará el recuento de los votos, que es un proceso que tomará al menos tres semanas.

Por su parte, el alcalde de Cayey Rolando Ortiz Velázquez, aseguró que “al no haber no siquiera certificaciones preliminares, no hay legisladores electos, para efectos de la ley. A todos les recuerdo que los electores ordenaron pluralidad en el gobierno, consenso y transparencia en los procesos. Esa transparencia debe comenzar por la casa”.

Por su parte, la también alcaldesa y vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado González, señaló que el momento que vive el país requiere que los líderes tengan el oído en tierra.

“Quienes no hayan entendido el reclamo del pueblo el pasado martes, no merecen posiciones de liderato. Que cada cual medite profundamente sobre los reclamos de la gente”.

